"Hay que refundarse": Yllana dio la cara tras la dura derrota de San Martín ante Midland, pero el margen se achica
Tras el 0-2 en el conurbano bonaerense, el entrenador admitió que el ánimo del plantel es malo, aunque se mostró confiado en revertir la situación. La punta empieza a quedar lejos y el barco corre riesgo de hundirse.
Resumen para apurados
- Andrés Yllana, DT de San Martín de Tucumán, admitió la crisis del equipo este domingo tras perder 2-0 ante Midland en Buenos Aires, sumando su tercera derrota consecutiva.
- La caída agudiza un mal momento deportivo con tres caídas al hilo. Yllana justificó sus polémicos cambios tácticos y afirmó contar con el respaldo de la comisión directiva.
- Con la punta del torneo cada vez más lejana, el equipo tucumano buscará revertir urgentemente la situación el próximo domingo ante Quilmes para evitar la salida del entrenador.
Si se tratara del conocido juego la “Batalla Naval”, sin dudas este domingo a Andrés Yllana le hubieran cantado “tocado”.
El navío llamado San Martín viene haciendo agua desde hace un tiempo y su capitán, en lugar de redirigirlo a un puerto seguro, no atina a hacer las maniobras necesarias para neutralizar la amenaza de un hundimiento (algo que en la tabla de posiciones ya ha comenzado a corroborarse).
Defiende mal, no tiene volumen de juego, le falta efectividad: la suma de “todos los males” del fútbol se encuentra condensada en este equipo que pasó por el estadio del modesto Midland con muchísima pena y ni un vestigio de la gloria pasada.
Tres de tres sin sumar es mucho, muchísimo: Gimnasia y Tiro, Atlanta y ahora el “Funebrero”. Y si bien la punta sigue a seis puntos –al menos hasta que Gimnasia y Jujuy se ponga al día con el calendario-, cada vez más equipos se interponen entre el “Santo” y su deseo de jugar la finalísima por el primer ascenso.
“¿Andrés, estás confiado en poder revertir esta situación?”, consultó LA GACETA al entrenador a las puertas del vestuario visitante. “Sí, si no obviamente no estaría acá presente...”, se apresuró a responder Yllana.
“Confío en el grupo, en los jugadores, en lo que hemos hecho en otro momento, el equipo ha rendido, ha jugado... Ahora es rever si hay que hacer cambios más profundos, para refundarse y volver a arrancar…”, agregó la única voz de San Martín que se dejó escuchar tras la caída por 2-0 de este domingo.
El vicepresidente primero, Rafael Ponce de León, acompañó a la delegación al oeste del conurbano bonaerense y se retiró del estadio Ciudad de Libertad sin hablar con la prensa.
En tanto, fuentes de la comisión directiva consultadas por LA GACETA afirmaron que no hay nada concreto en relación a un posible despido de Yllana y se refirieron al respaldo público expresado el sábado por el presidente Oscar Mirkin en declaraciones al programa “Mundo Ascenso” que se emite por Radio La Red.
Sellada la caída contra Midland, el entrenador se mostró seguro y en ningún caso titubeante en relación a su continuidad o no frente al plantel, aunque su discurso pareció más a tono con la situación que en el pasado: admitió que “el ánimo es malo”. “Lo que nos queda es recuperarnos rápido, porque evidentemente cuando venís de tres derrotas seguidas, más allá de los merecimientos, hay cosas que revisar”, argumentó.
Yllana dijo que se dio el partido que habían imaginado, sobre todo por causa del césped sintético. “Fue luchado, peleado, lo arrancamos muy bien, hicimos un primer tiempo muy parejo. En el segundo lo buscamos de una manera muy directa, porque no estamos acostumbrados a esta cancha y no podíamos hacer muchos pases”.
Explicaciones
Acto seguido, el técnico justificó su inusual decisión de instalar al zaguero Nicolás Ferreyra como improvisado centrodelantero con más de media hora de juego por delante. Con la salida de Facundo Pons –pidió el cambio debido a una molestia en uno de los gemelos-, según explicó el entrenador, el equipo se quedó sin nueve para jugar y mandó a “Fosa” ahí arriba para poder desarrollar un juego más directo.
Ante una consulta sobre si el principal déficit en el duelo contra Midland fue la falta de fútbol asociado, Yllana respondió: “El único que ganó acá fue (San Martín de) San Juan, con juego directo y segunda pelota”.
“La idea era después de los rebotes mover la pelota rápido hacia los costados para poder centrar, que es difícil porque muchas veces te pica alto y otras para adelante, pero no es excusa”, reconoció antes de abordar el micro.
Y casi como una letanía, probablemente convenciéndose a sí mismo de que es la única forma de evitar que le canten “hundido” contra Quilmes, en La Ciudadela el próximo domingo, repitió por enésima vez: “Hay que reaccionar rápido”.
Antes de que sea demasiado tarde, si no lo es ya.