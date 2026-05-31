"Hay que refundarse": Yllana dio la cara tras la dura derrota de San Martín ante Midland, pero el margen se achica

Sellada la caída contra Midland, el entrenador se mostró seguro y en ningún caso titubeante en relación a su continuidad o no frente al plantel, aunque su discurso pareció más a tono con la situación que en el pasado: admitió que “el ánimo es malo”. “Lo que nos queda es recuperarnos rápido, porque evidentemente cuando venís de tres derrotas seguidas, más allá de los merecimientos, hay cosas que revisar”, argumentó.