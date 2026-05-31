Ferreyra de nueve y un equipo sin respuestas: la imagen que explica el presente de San Martín

Del otro lado, Midland entendió rápidamente qué partido debía jugar. El conjunto dirigido por Roberto Iturreira se mostró más ordenado, más compacto y mucho más peligroso cuando atacó. De hecho, si el marcador no se abrió antes fue gracias a varias intervenciones de Darío Sand, que volvió a sostener al equipo con atajadas importantes. Sin embargo, ni siquiera el arquero pudo evitar el primer gol. Un centro de Lautaro Díaz Laharque encontró a Marcos Roseti sin marca dentro del área. El volante controló la pelota con tranquilidad y definió ante una defensa que volvió a exhibir problemas de coordinación y atención.