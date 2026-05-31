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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 31 de mayo

Conocé los números ganadores de este domingo.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 31 de mayo.
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 31 de mayo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el 31 de mayo el sorteo 181 del Tuqui 10, dejando vacante el pozo principal y registrando un ganador en el Seguro Sale.
  • El pozo de $323 millones quedó vacante al no haber diez aciertos, mientras que un apostador de San Miguel de Tucumán ganó más de $14 millones en la categoría Seguro Sale.
  • El próximo sorteo se realizará el 7 de junio con un cartón celeste, donde se pondrá en juego un pozo acumulado récord que superará los 373 millones de pesos.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 31 de mayo el sorteo Nº 181 del Tuqui 10, que dejó vacante el pozo millonario principal y tuvo un ganador en la modalidad Seguro Sale.

Los números sorteados fueron: 01, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 18 y 22.

El premio mayor, que ascendía a $323.450.961,92, quedó vacante, ya que no se registraron apostadores con los diez aciertos.

De esta manera, el Pozo Millonario acumulado para el próximo sorteo alcanzó los $373.489.305,60, mientras que el pozo de Seguro Sale se ubicó en $15.396.413,44.

TUQUI 10. Todos los números sorteados. TUQUI 10. Todos los números sorteados.

Un ganador en Seguro Sale

En la modalidad Seguro Sale, los números favorecidos fueron 03, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 22, con bolilla extra 09.

El premio de $14.214.927,36 correspondió al cartón vendido en San Miguel de Tucumán, identificado como el ganador número 2.

Diez premios por número de cartón

Además, se entregaron 10 premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:

196579

230886

136132

222620

141974

104459

209538

224768

212212

111642

Sorteo especial

También se realizó el tradicional sorteo especial, que otorgó cinco premios de $200.000, duplicables a $400.000 si el ganador se encontraba presente al momento del sorteo.

Los beneficiarios fueron:

Ana Batista

José Paez

Fabián Velardez

Marcelo Decima

José Costilla

Próximo sorteo del Tuqui 10

La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 7 de junio de 2026 con el cartón celeste, poniendo en juego un pozo millonario superior a los $373 millones.

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