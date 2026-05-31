Juan Manuel Cerúndolo quiere prolongar el sueño: busca los cuartos de final de Roland Garros ante Matteo Berrettini

La acumulación de minutos en cancha se siente aún más considerando que, apenas unas horas antes, el menor de los Cerúndolo había dado el gran golpe de todo el torneo al eliminar al número 1 del Ranking ATP, Jannik Sinner. El impacto en el cuerpo fue total, algo que el propio jugador nacional reconoció sin filtros al finalizar su última batalla en la cancha: “No puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería”.