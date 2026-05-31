Corazón y autoridad: Tucumán Central venció a Defensores de Puerto Vilelas y escaló posiciones en el Federal A
Con un ritmo vertiginoso en el arranque y mucha frialdad en el cierre, el "Rojo" de Villa Alem superó las adversidades y se quedó con tres puntos de oro. Benjamín Ruiz Rodríguez y Matías Smith marcaron los goles.
El Torneo Federal A exige templanza, astucia y, sobre todo, mucho corazón. Y nada de eso le faltó a Tucumán Central en el duelo ante Defensores de Puerto Vilelas. Aunque el estado del terreno de juego conspiró contra el equipo, el “Rojo” supo sobreponerse a las adversidades y derrotó con autoridad por 2 a 0 al equipo chaqueño. El conjunto de Villa Alem impuso su ambición desde el arranque y terminó liquidando una batalla extenuante en el cierre.
Walter Arrieta apostó por un esquema 4-2-3-1 ideado para asfixiar al rival. La agresividad del local dio frutos rápidamente. A los 30 segundos, Valentín Montenegro habilitó con un pase perfecto a Benjamín Ruiz Rodríguez, quien quedó solo frente al arquero, pero definió por arriba algo apurado. En ese inicio, el dueño de casa impuso un ritmo vertiginoso. La línea de tres volantes ofensivos, con Montenegro por el centro y Matías Smith y Brahian Collante a los costados, le daba muchos dolores de cabeza al elenco visitante.
Hasta los 15 minutos, cuando Defensores llegó por primera y única vez en el primer tiempo, el dominio tucumano fue absoluto. A partir de allí, el vendaval rojo se desinfló levemente al abusar del pelotazo frontal. Aunque la lentitud de la zaga chaqueña sufría con la velocidad de los delanteros locales, el recurso se volvió repetitivo. Aun así, las chances siguieron apareciendo: a los 30’, Ruiz Rodríguez capturó un rebote en el área y reventó el travesaño. Y cerca del descanso, un preciso tiro libre de Collante exigió una gran estirada del guardameta visitante.
En el complemento, el trámite se ensució notablemente; la cancha despareja frustró cada intento de juego asociado y la pelota iba a los saltos. Defensores, cómodo con el empate, se limitó a esperar y dejar pasar los minutos. Montenegro tuvo una oportunidad clara tras bajar un envío largo, pero el balón nunca dejó de picar y su remate se fue elevado. Sin embargo, la voluntad nunca se perdió, y a 20 del final, el premio llegó. Tras un centro de un tiro libre, Patricio Krupoviesa la peinó hacia el punto penal; la defensa no logró despejar y el propio Krupoviesa capturó el rebote y abrió para Franco Barrera, que en diagonal al arco sacó un remate cruzado que encontró a Ruiz Rodríguez libre por el segundo poste para empujarla y estampar el merecido 1 a 0.
El gol derrumbó el plan de Defensores, que se adelantó por obligación. Allí emergió la figura de René Moyano, quien sostuvo la ventaja volando de forma espectacular para sacar del ángulo inferior un letal cabezazo de Jonatan Canario tras un tiro libre desde mitad de cancha.
El conjunto chaqueño se fue arriba desesperado y sin ningún tipo de orden, y el epílogo se transformó en una sucesión de oportunidades para el equipo tucumano. Primero, un defensor rival mandó milagrosamente al córner un cabezazo del ingresado Daniel Gómez tras un centro preciso de Matías Smith. Luego, Tucumán Central dispuso de una ráfaga fulminante para liquidarlo: Montenegro falló un mano a mano que tapó el arquero, inmediatamente después Gómez desvió su remate cerca del palo y el propio “10” la picó por encima del golero, pero un defensor logró sacarla sobre la línea. Finalmente, la cuarta fue la vencida. Montenegro manejó la contra con la frialdad que había faltado antes, hizo la pausa en el área grande y cedió la pelota para que Smith la empujara y sellara el definitivo e incuestionable 2 a 0.
Desahogo y a pensar en lo que viene
Tras el triunfo, Walter Arrieta elogió el carácter del plantel ante las adversidades del terreno: “Teníamos la duda de cómo ibamos a responder en esta cancha; por suerte el plan salió bien”.
El triunfo cortó la seguidilla de dos derrotas consecutivas y le permitió a los de Villa Alem escalar en las posiciones: “Estábamos igualados en la tabla con el rival de hoy, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí”.
Aunque el DT valoró el triunfo, puso de inmediato la mira en el próximo cruce ante San Martín de Formosa. “Ir de visitante y traer aunque sea un punto es la materia pendiente que tenemos. En algún momento se nos tiene que dar”, concluyó.
Cerca de la zona de clasificación
Con este vital triunfo en condición de local, Tucumán Central logró escalar en la tabla de posiciones. El equipo tucumano alcanzó las 13 unidades para ubicarse en la quinta posición del Grupo B, superando la línea de Sarmiento de La Banda, Boca Unidos y el propio Defensores de Puerto Vilelas.
1- Sol De América (Formosa) 19 pts
2- Bartolomé Mitre (Misiones) 18 pts
3- San Martín (Formosa) 17 pts
4- Juventud Antoniana (Salta) 14 pts
5- Tucumán Central 13 pts
6- Sarmiento (La Banda) 12 pts
7- Boca Unidos (Corrientes) 12 pts
8- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) 10 pts
9- Sarmiento (Chaco) 6 pts
1- Sol De América (Formosa) 19 pts
2- Bartolomé Mitre (Misiones) 18 pts
3- San Martín (Formosa) 17 pts
4- Juventud Antoniana (Salta) 14 pts
5- Tucumán Central 13 pts
6- Sarmiento (La Banda) 12 pts
7- Boca Unidos (Corrientes) 12 pts
8- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) 10 pts
9- Sarmiento (Chaco) 6 pts