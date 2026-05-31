Corazón y autoridad: Tucumán Central venció a Defensores de Puerto Vilelas y escaló posiciones en el Federal A

El conjunto chaqueño se fue arriba desesperado y sin ningún tipo de orden, y el epílogo se transformó en una sucesión de oportunidades para el equipo tucumano. Primero, un defensor rival mandó milagrosamente al córner un cabezazo del ingresado Daniel Gómez tras un centro preciso de Matías Smith. Luego, Tucumán Central dispuso de una ráfaga fulminante para liquidarlo: Montenegro falló un mano a mano que tapó el arquero, inmediatamente después Gómez desvió su remate cerca del palo y el propio “10” la picó por encima del golero, pero un defensor logró sacarla sobre la línea. Finalmente, la cuarta fue la vencida. Montenegro manejó la contra con la frialdad que había faltado antes, hizo la pausa en el área grande y cedió la pelota para que Smith la empujara y sellara el definitivo e incuestionable 2 a 0.