Cómo es el plan de Julio Falcioni para construir un Atlético Tucumán más competitivo de cara al Clausura

Resumen para apurados
- El DT Julio Falcioni y la dirigencia de Atlético Tucumán diseñan en Tucumán la reestructuración del plantel para el torneo Clausura, buscando mejorar la competitividad del equipo.
- El plan contempla la llegada de cuatro incorporaciones, la reducción de un plantel de más de 30 jugadores y una pretemporada exigente en Ojo de Agua con tres partidos amistosos.
- Esta estrategia busca moldear el equipo al estilo de Falcioni sin comprometer las finanzas del club, apuntando a un mejor rendimiento deportivo en el segundo semestre del año.
En Atlético ya empezó el segundo semestre, aunque el plantel todavía esté de licencia. Mientras los jugadores cumplen con los trabajos físicos diseñados para el receso, la dirigencia y Julio César Falcioni comenzaron a delinear el camino que buscará cambiar la cara del equipo en el Clausura.
Faltan apenas dos semanas para que el plantel vuelva a reunirse en el complejo y arranque formalmente la pretemporada, pero puertas adentro ya se trabaja sobre una idea clara: reforzar puestos puntuales del equipo sin alterar el equilibrio económico.
Por ahora no habrá movimientos apresurados. La postura de la dirigencia es esperar el regreso del DT a Tucumán para avanzar con las decisiones del mercado. Lo que sí está definido es el mapa de necesidades que el cuerpo técnico ya le trasladó a la conducción encabezada por Mario Leito.
El pedido del entrenador contempla cuatro incorporaciones: un marcador central, dos volantes y un delantero.
La búsqueda responde tanto al rendimiento mostrado durante el primer semestre como a algunas situaciones puntuales del plantel. Una de ellas es la lesión de Gastón Suso, que dejó expuesta una zona en la que Atlético entiende que necesita reforzarse.
Así comenzó a sonar el nombre de Nicolás Freire. El defensor de Independiente aparece como una alternativa concreta para fortalecer la última línea, aunque la operación presenta condicionantes importantes. Por un lado, viene de atravesar un período prolongado de inactividad por problemas físicos y tuvo escasa continuidad en las últimas temporadas. Por otro, el aspecto económico siempre aparece como una variable determinante para el club.
Quien tendrá un rol central en este proceso será Miguel Abbondandolo. El secretario técnico encabezará las negociaciones con el desafío de encontrar futbolistas que se adapten tanto a las necesidades deportivas como a las posibilidades financieras de Atlético.
Los tiempos del mercado también marcarán el ritmo. Si los jugadores apuntados tienen contrato vigente, muchas negociaciones recién podrían destrabarse después del 30 de junio. En cambio, si aparecen opciones libres, el club buscará acelerar para que lleguen desde el inicio de la pretemporada. Pero el mercado no sólo podría traer caras nuevas.
En Atlético también analizan reducir el número de futbolistas del plantel. Hoy el grupo supera ampliamente los 30 integrantes y si llegan los cuatro refuerzos pedidos por Falcioni, habrá jugadores que probablemente pierdan terreno y busquen continuidad en otros destinos.
Desde su llegada, Falcioni dejó entrever que recibió un plantel armado previamente y que el segundo semestre puede representar una oportunidad para empezar a moldearlo más a su gusto. Además, Falcioni suele sostener una característica histórica en su carrera: priorizar futbolistas que conoce y cuyo rendimiento ya evaluó en experiencias anteriores.
El trabajo físico ya está planificado
Antes del receso, Omar Piccoli y Kenshi Piccoli entregaron programas individuales para que cada jugador mantenga una base de entrenamiento y llegue en condiciones al regreso.
La idea es repetir una fórmula que ya utilizó antes del duelo contra Talleres por Copa Argentina: una preparación intensa, con evaluaciones físicas y jornadas de doble turno para recuperar ritmo rápidamente.
Toda la puesta a punto se realizará en Ojo de Agua, que además llega con mejoras en infraestructura. En las últimas semanas se reacondicionó una de las canchas auxiliares y el objetivo es aprovechar al máximo esos espacios durante la preparación.
En paralelo, también ya está diseñado el tramo final de la planificación. Antes del debut frente a Independiente Rivadavia en el Monumental, el cuerpo técnico pretende disputar tres amistosos en Buenos Aires.
Por ahora abundan más las ideas que las certezas. Pero en Atlético tienen claro algo: el segundo semestre empezó mucho antes de que vuelva a rodar la pelota. (Producción periodística: Carlos Oardi)