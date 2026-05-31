Seguridad

Famaillá: dictan prisión preventiva para el cosechero acusado de asesinar a un compañero en un colectivo

El imputado, de 29 años, permanecerá detenido durante cuatro meses mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido cuando un contingente de trabajadores se dirigía a la cosecha de limón.

LOS PERITOS ANALIZAN EL LUGAR DONDE FUE HALLADO EL CADÁVER.
LOS PERITOS ANALIZAN EL LUGAR DONDE FUE HALLADO EL CADÁVER. FOTO MPF
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva para Eliseo Amaya, acusado de asesinar el sábado a Richard González tras una discusión en un colectivo rumbo a Famaillá.
  • El hecho ocurrió tras una disputa por la venta de comida. Amaya atacó con un cuchillo al hermano de la víctima, quien intervino para defenderlo y recibió la puñalada fatal.
  • La medida de prisión preventiva se fundó en el riesgo de fuga y antecedentes del acusado. Ahora se realizarán pericias genéticas y se tomará declaración a los testigos.
Resumen generado con IA

La Justicia dictó prisión preventiva por cuatro meses para Eliseo Ezequiel Amaya Cayata, de 29 años, acusado de asesinar a Richard Julián González, de 23, durante una discusión ocurrida en un colectivo que trasladaba trabajadores rurales hacia la ciudad de Famaillá.

La medida fue dispuesta este domingo durante la audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y pedido de coerción impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo. En la oportunidad, el acusado fue imputado por el delito de homicidio simple en calidad de autor.

Una discusión que terminó en tragedia

Según la acusación presentada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito, el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del sábado, cuando el contingente de cosecheros circulaba por la autopista Tucumán-Famaillá.

De acuerdo con la investigación, una discusión entre Amaya y el hermano de la víctima, aparentemente vinculada a la venta de sándwiches de milanesa, derivó en un violento enfrentamiento. En medio de la disputa, el acusado extrajo de su bolso un cuchillo tipo carnicero e intentó agredir al joven.

En ese momento, Richard Julián González intervino para defender a su hermano y recibió una puñalada en la zona intercostal izquierda. La herida resultó fatal y el joven falleció mientras era trasladado de urgencia al hospital Padilla.

Intentó escapar tras el ataque

La fiscalía sostuvo que, luego de cometer el hecho, Amaya huyó junto a su esposa, quien también formaba parte del grupo de trabajadores. Ambos descendieron del colectivo y se alejaron en un carro de tracción a sangre hasta llegar a la vivienda de la suegra del acusado, en Los Pocitos.

Horas más tarde, efectivos policiales lograron localizarlo y detenerlo cerca del mediodía. Los investigadores señalaron además que el sospechoso alcanzó a bañarse antes de ser aprehendido, presuntamente con la intención de eliminar rastros del crimen.

Los fundamentos de la prisión preventiva

Al solicitar la medida de máxima intensidad, la representante del Ministerio Público Fiscal argumentó la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

"Nos encontramos ante un hecho de extrema gravedad. El imputado actuó con total temeridad utilizando un cuchillo frente a numerosas personas. Se produjo un daño inconmensurable con la muerte de una persona joven y enfrenta una expectativa de pena efectiva y severa", sostuvo Brito durante la audiencia.

La fiscalía también informó que Amaya registra una condena reciente de ejecución condicional por una causa de abuso de arma de fuego.

Entre las medidas pendientes se encuentran la declaración de los numerosos testigos que viajaban en el colectivo, pericias químicas y genéticas, y el análisis del teléfono celular de la esposa del imputado.

Finalmente, la jueza interviniente avaló íntegramente el planteo fiscal, declaró legal la aprehensión, convalidó la imputación por homicidio simple y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de cuatro meses.

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