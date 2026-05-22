Conmoción en Colombia: secuestraron a un joven y a su padre en una playa turística

Un viaje turístico en la costa del Pacífico colombiano terminó en tragedia y mantiene en alerta a las autoridades de Colombia. Alexander Valencia Hernández, de 44 años, fue encontrado muerto horas después de haber sido secuestrado junto a su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, en una playa del sector de La Bocana, en Buenaventura. El joven permanece desaparecido y se intensifican los operativos para encontrarlo.