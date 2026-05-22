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Conmoción en Colombia: secuestraron a un joven y a su padre en una playa turística

Alexander Valencia Hernández, de 44 años, fue hallado muerto horas después de haber sido secuestrado junto a su hijo Nicolás, de 22, en una playa turística de Buenaventura, Colombia. El joven continúa desaparecido y las autoridades ofrecen una millonaria recompensa para encontrar a los responsables.

Conmoción en Colombia: secuestraron a un joven y a su padre en una playa turística
Conmoción en Colombia: secuestraron a un joven y a su padre en una playa turística
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre de 44 años fue asesinado y su hijo de 22 secuestrado tras ser interceptados por hombres armados el lunes en una playa turística de Buenaventura, Colombia.
  • Las víctimas tomaban fotos cuando los agresores les exigieron sus celulares. Buenaventura padece una ola de violencia por disputas de grupos armados en sus zonas costeras.
  • El caso alerta sobre la seguridad turística en el Pacífico de Colombia, mientras se ofrece una gran recompensa para hallar al joven desaparecido y capturar a los culpables.
Resumen generado con IA

Un viaje turístico en la costa del Pacífico colombiano terminó en tragedia y mantiene en alerta a las autoridades de Colombia. Alexander Valencia Hernández, de 44 años, fue encontrado muerto horas después de haber sido secuestrado junto a su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, en una playa del sector de La Bocana, en Buenaventura. El joven permanece desaparecido y se intensifican los operativos para encontrarlo.

El hecho ocurrió el lunes en una de las zonas turísticas más visitadas de Buenaventura, ciudad portuaria ubicada sobre el océano Pacífico y marcada desde hace años por hechos de violencia vinculados a grupos armados y disputas territoriales.

Cómo ocurrió el secuestro en la playa de La Bocana

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, padre e hijo estaban recorriendo la playa y registrando imágenes del lugar cuando fueron interceptados por hombres armados.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Nicolás Valencia Ducuara grababa actividades pesqueras y escenas cotidianas de la zona cuando varias personas comenzaron a increparlos. Los atacantes sospechaban que estaban siendo filmados y exigieron que entregaran el teléfono celular.

Testigos señalaron que ambos intentaron explicar que las imágenes no estaban dirigidas hacia ellos, sino al paisaje y al trabajo de los pescadores. Sin embargo, la situación se volvió cada vez más tensa y terminó con el secuestro de los dos turistas.

Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ellos.

Hallaron el cuerpo del padre en una zona de marea

Horas después del secuestro, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández flotando en una zona de marea cercana al lugar donde había desaparecido junto a su hijo.

El hallazgo provocó conmoción en Buenaventura y reavivó la preocupación por la seguridad en sectores turísticos del Pacífico colombiano.

Mientras tanto, Nicolás Valencia Ducuara continúa desaparecido y es intensamente buscado por fuerzas de seguridad y organismos judiciales.

Recompensa millonaria para encontrar a los responsables

Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos para quienes aporten información que permita capturar a los responsables del crimen y localizar al joven de 22 años.

La investigación intenta determinar quiénes participaron del secuestro y si el ataque estuvo relacionado con estructuras criminales que operan en la región.

La Bocana es uno de los destinos más elegidos por turistas que visitan Buenaventura por sus playas y paseos marítimos. Sin embargo, el brutal episodio volvió a poner bajo la lupa la situación de inseguridad que afecta a distintas zonas del litoral pacífico colombiano.

Por estas horas, familiares y amigos de Nicolás Valencia Ducuara mantienen la esperanza de encontrarlo con vida, mientras continúan los rastrillajes y las tareas de búsqueda en el área.

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