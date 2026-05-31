La Selección argentina llegó a Kansas para iniciar la preparación rumbo al Mundial 2026

Resumen para apurados
- La Selección argentina de fútbol llegó este domingo a Kansas, Estados Unidos, para iniciar su preparación de cara al comienzo del Mundial de la FIFA 2026.
- El cuerpo técnico de Scaloni y 18 futbolistas arribaron en un vuelo chárter. El grupo iniciará trabajos livianos en el gimnasio a la espera del resto de los convocados.
- Este arribo marca el comienzo oficial de la concentración albiceleste en Norteamérica, clave para la adaptación y la puesta a punto antes de su debut en la cita mundialista.
Gran parte de la delegación albiceleste partió este domingo por la madrugada con destino a la ciudad de Kansas, en Estados Unidos (EEUU), para comenzar su preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En un avión de Aerolíneas Argentinas preparado para este viaje, la Selección nacional y el resto de los grupos técnicos y de logística arribaron al aeropuerto de lalocalidad norteamericana pasadas las 14 (hora argentina), lo que generó gran atención a nivel local.
AsÃ aterrizaba el aviÃ³n de la SelecciÃ³n Argentina en Kansas, Estados Unidos.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/vqZxZmV5uZ— Corta (@somoscorta) May 31, 2026
La nómina la integran directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cuerpo técnico completo de Lionel Scaloni, los futbolistas Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.
Además, integró la comitiva todo el staff médico, administrativo, de prensa, de utileria, seguridad y cocina, informó la AFA.
Próxima actividad
El plantel arribó a Kansas y descansa ahora esperando la llegada del resto de los jugadores que completan la nómina de 26 convocados.
Por la tarde, el grupo realizará labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel.