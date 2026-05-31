La Selección argentina llegó a Kansas para iniciar la preparación rumbo al Mundial 2026

La nómina la integran directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cuerpo técnico completo de Lionel Scaloni, los futbolistas Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.