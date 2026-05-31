DeportesFútbol

La Selección argentina llegó a Kansas para iniciar la preparación rumbo al Mundial 2026

Una parte de la delegación albiceleste arribó este domingo a Estados Unidos, junto con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y personal de apoyo de AFA.

Jugadores de la Selección, en el avión. AFA
Jugadores de la Selección, en el avión. AFA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina de fútbol llegó este domingo a Kansas, Estados Unidos, para iniciar su preparación de cara al comienzo del Mundial de la FIFA 2026.
  • El cuerpo técnico de Scaloni y 18 futbolistas arribaron en un vuelo chárter. El grupo iniciará trabajos livianos en el gimnasio a la espera del resto de los convocados.
  • Este arribo marca el comienzo oficial de la concentración albiceleste en Norteamérica, clave para la adaptación y la puesta a punto antes de su debut en la cita mundialista.
Resumen generado con IA

Gran parte de la delegación albiceleste partió este domingo por la madrugada con destino a la ciudad de Kansas, en Estados Unidos (EEUU), para comenzar su preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un avión de Aerolíneas Argentinas preparado para este viaje, la Selección nacional y el resto de los grupos técnicos y de logística arribaron al aeropuerto de lalocalidad norteamericana pasadas las 14 (hora argentina), lo que generó gran atención a nivel local.

La nómina la integran directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cuerpo técnico completo de Lionel Scaloni, los futbolistas Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Además, integró la comitiva todo el staff médico, administrativo, de prensa, de utileria, seguridad y cocina, informó la AFA.

Próxima actividad 

El plantel arribó a Kansas y descansa ahora esperando la llegada del resto de los jugadores que completan la nómina de 26 convocados. 

Por la tarde, el grupo realizará labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel. 

Avión que trasladó a la Selección. AFA Avión que trasladó a la Selección. AFA
Temas Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoJulián ÁlvarezNicolás OtamendiExequiel PalaciosGiovanni Lo CelsoLionel ScaloniEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni

Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni

Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026

Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026

Lo más popular
Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta
1

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen
2

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
3

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo
4

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Un problema sin solución
5

Un problema sin solución

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
2

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”
3

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Un problema sin solución
4

Un problema sin solución

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Más Noticias
Mirá en vivo el partido entre Midland y San Martín: probables formaciones

Mirá en vivo el partido entre Midland y San Martín: probables formaciones

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Un problema sin solución

Un problema sin solución

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Comentarios