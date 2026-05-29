Paredes habló sobre el futuro de Úbeda en Boca: “No tomamos nosotros la decisión”

Resumen para apurados
- Tras quedar fuera de la Libertadores ante U. Católica, el capitán de Boca Leandro Paredes habló sobre el futuro del DT Claudio Úbeda, cuya continuidad decidirá la dirigencia.
- El DT termina su contrato el 30 de junio luego de quedar eliminados en fase de grupos. Paredes admitió haber jugado con una sobrecarga muscular por la importancia del partido.
- La eliminación obliga a una profunda autocrítica en el club, mientras se define el futuro de Úbeda y Paredes se suma a la Selección argentina para disputar el Mundial 2026.
Tras la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica, el capitán del equipo, Leandro Paredes, se mostró autocrítico y dejó declaraciones importantes sobre el futuro del director técnico y su propio estado físico.
El futuro de Claudio Úbeda
El contrato del entrenador Claudio Úbeda finaliza el 30 de junio y su continuidad es incierta tras el golpe deportivo. Al ser consultado sobre si el DT seguirá en el cargo, Paredes fue tajante. “No sabemos nada, no hablamos del tema, son decisiones que tiene que tomar el club. No tomamos nosotros la decisión”, dijo.
Autocrítica por la eliminación de la Libertadores
El mediocampista no ocultó el impacto emocional de quedar fuera del certamen continental. “Duele, teníamos mucha ilusión. El objetivo que teníamos no lo logramos. Tenemos que mejorar y hacer autocrítica, no estuvimos a la altura”, indicó.
Su estado físico y compromiso
Paredes reveló que disputó el encuentro decisivo con molestias físicas, priorizando la importancia del partido por sobre su bienestar. “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquiotibial. Úbeda me dijo que le dijera la verdad, pero no era un partido para no jugar”, dijo.
Relación con la dirigencia
Respecto a posibles reuniones con Juan Román Riquelme tras la derrota, el volante aclaró que mantienen un diálogo constante. “Siempre hablamos con el presidente”, señaló.
A pesar de la crisis en el club "xeneize", Paredes debe viajar en las próximas horas a Estados Unidos para sumarse a la Selección argentina y disputar el Mundial 2026