Paredes habló sobre el futuro de Úbeda en Boca: “No tomamos nosotros la decisión”

El futuro de Claudio Úbeda

El contrato del entrenador Claudio Úbeda finaliza el 30 de junio y su continuidad es incierta tras el golpe deportivo. Al ser consultado sobre si el DT seguirá en el cargo, Paredes fue tajante. “No sabemos nada, no hablamos del tema, son decisiones que tiene que tomar el club. No tomamos nosotros la decisión”, dijo.