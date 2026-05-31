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El truco del arroz para cuidar tus fotos antiguas: por qué deberías ponerlo en tus cajas de recuerdos

El tiempo puede desgastar el material, provocando que muchas imágenes pierdan la intensidad de su color original debido a la degradación de los químicos.

El truco del arroz para cuidar tus fotos antiguas: por qué deberías ponerlo en tus cajas de recuerdos
IA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Familias usan arroz crudo en cajas de almacenamiento para proteger fotos analógicas de la humedad y el deterioro químico, preservando recuerdos en sus hogares.
  • El grano actúa como deshumidificador natural en bolsitas de tela dentro de las cajas. Este método casero evita manchas, moho y la deformación del papel fotográfico.
  • Este método casero y económico resalta la importancia de la conservación preventiva para salvaguardar el patrimonio emocional y familiar frente al cambio climático.
Resumen generado con IA

Las fotografías de cámaras analógicas pasaban por un proceso de revelado físico para luego quedar almacenadas de forma definitiva en álbumes familiares. El tiempo puede desgastar el material, provocando que muchas imágenes pierdan la intensidad de su color original debido a la degradación de los químicos.

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El secreto consiste en colocar una pequeña cantidad de arroz crudo en el interior de las cajas o cajones destinados al almacenamiento de los retratos. Este ingrediente actúa como un deshumidificador natural de alta eficacia, absorbiendo por completo las partículas de agua acumuladas en los espacios cerrados. Gracias a esta acción protectora, el sistema previene de manera directa la aparición de manchas indeseadas, deformaciones en el papel fotográfico y la proliferación de moho que destruye los archivos familiares.

Por qué se debe poner arroz en las cajas donde se guardan las fotos

La colocación de granos de arroz en los contenedores destinados al almacenamiento fotográfico disminuye la acumulación de vapor de agua, un factor que desgasta y destruye progresivamente el material impreso. Aunque este recurso casero dista de sustituir los parámetros profesionales de conservación, funciona como una excelente barrera de protección para las imágenes antiguas, especialmente en regiones geográficas con climas húmedos o temporadas de precipitaciones constantes. 

La vulnerabilidad de los retratos en papel ante las fluctuaciones del entorno se manifiesta a través de alteraciones graves, tales como la aparición de manchas amarillentas o marrones, ondulaciones estructurales, pérdida de los colores originales, proliferación de hongos y el riesgo de que las piezas se adhieran entre sí.

Por tales motivos, resulta indispensable adoptar pautas estrictas de cuidado, asegurando que los archivos permanezcan en espacios secos, frescos y completamente alejados de cualquier fuente directa de calor. La prevención mediante un entorno controlado constituye la mejor estrategia para salvaguardar el patrimonio familiar del deterioro físico provocado por los factores ambientales.

Cómo se usa el arroz para mantener las fotos reveladas

  • Colocá arroz seco en la caja, dentro de una bolsita de tela fina o papel.
  • Ubicala en una esquina de la caja, sin que toque directamente las fotografías.
  • Revisá el contenido cada dos o tres meses.
  • Reemplazá el arroz si notás que absorbió demasiada humedad.

    • También es importante que la caja permanezca cerrada y guardada en un ambiente con buena ventilación.

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