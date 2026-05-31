El truco del arroz para cuidar tus fotos antiguas: por qué deberías ponerlo en tus cajas de recuerdos

El secreto consiste en colocar una pequeña cantidad de arroz crudo en el interior de las cajas o cajones destinados al almacenamiento de los retratos. Este ingrediente actúa como un deshumidificador natural de alta eficacia, absorbiendo por completo las partículas de agua acumuladas en los espacios cerrados. Gracias a esta acción protectora, el sistema previene de manera directa la aparición de manchas indeseadas, deformaciones en el papel fotográfico y la proliferación de moho que destruye los archivos familiares.