Desafió temperaturas de -28°C y logró una imagen única de la Vía Láctea que terminó destacada por la NASA

La búsqueda de una fotografía astronómica excepcional llevó a la astrofotógrafa Angel Fux a enfrentarse a condiciones extremas en los Alpes. Tras meses de preparación y una exigente expedición a más de 4.000 metros de altura, consiguió registrar un fenómeno poco frecuente relacionado con la Vía Láctea que posteriormente fue reconocido por la NASA.