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Calendario de Anses para junio de 2026: fechas de cobro confirmadas con aumento y aguinaldo

El incremento establecido se fijó en un 2,58% respecto a los valores del mes anterior.

Calendario de Anses para junio de 2026: fechas de cobro confirmadas con aumento y aguinaldo
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, Anses aplicará en Argentina un aumento del 2,58% más el aguinaldo a jubilados y pensionados, según el cronograma de pagos oficializado por terminación de DNI.
  • La suba se calculó según la inflación de abril. El haber mínimo sube a $403.317,99 y, sumando el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, los beneficiarios cobrarán un total de $674.976,99.
  • Esta actualización busca recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación, mientras que los haberes máximos superarán los 4 millones de pesos netos sin percibir el bono.
Resumen generado con IA

El mes de junio inicia con una actualización en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), calculada a partir del indicador inflacionario correspondiente al mes de abril. Esta medida generará un beneficio directo en los ingresos de los grupos mayoritarios del sistema, representados por los jubilados y pensionados. El incremento establecido se fijó en un 2,58% respecto a los valores del mes anterior, elevando el haber mínimo bruto a la cifra de $403.317,99. Al sumar a este concepto el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, los beneficiarios que perciben la escala más baja accederán a un cobro total de $674.976,99 durante el próximo período de pagos.

Cómo calcular el aguinaldo y qué pasa si trabajaste menos de seis meses

Cómo calcular el aguinaldo y qué pasa si trabajaste menos de seis meses

Por otra parte, las jubilaciones más elevadas del sistema alcanzarán un nuevo tope reglamentario de $2.713.948,18 a partir del sexto mes del año, sumando un medio aguinaldo equivalente a $1.356.974,90. Quienes perciban estos montos superiores no recibirán el pago del bono, debido a que dicho beneficio excluye a los titulares con ingresos que superen la suma de la jubilación mínima y el adicional extraordinario. De esta manera, al consolidar el haber mensual con el sueldo anual complementario obligatorio, la prestación máxima llegará a un monto neto final de $4.070.923,08 el mes que viene.

Anses: calendario de pago de junio

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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