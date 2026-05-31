Calendario de Anses para junio de 2026: fechas de cobro confirmadas con aumento y aguinaldo

El mes de junio inicia con una actualización en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), calculada a partir del indicador inflacionario correspondiente al mes de abril. Esta medida generará un beneficio directo en los ingresos de los grupos mayoritarios del sistema, representados por los jubilados y pensionados. El incremento establecido se fijó en un 2,58% respecto a los valores del mes anterior, elevando el haber mínimo bruto a la cifra de $403.317,99. Al sumar a este concepto el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, los beneficiarios que perciben la escala más baja accederán a un cobro total de $674.976,99 durante el próximo período de pagos.