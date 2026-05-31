Calendario de Anses para junio de 2026: fechas de cobro confirmadas con aumento y aguinaldo

Resumen para apurados
- En junio de 2026, Anses aplicará en Argentina un aumento del 2,58% más el aguinaldo a jubilados y pensionados, según el cronograma de pagos oficializado por terminación de DNI.
- La suba se calculó según la inflación de abril. El haber mínimo sube a $403.317,99 y, sumando el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, los beneficiarios cobrarán un total de $674.976,99.
- Esta actualización busca recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación, mientras que los haberes máximos superarán los 4 millones de pesos netos sin percibir el bono.
El mes de junio inicia con una actualización en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), calculada a partir del indicador inflacionario correspondiente al mes de abril. Esta medida generará un beneficio directo en los ingresos de los grupos mayoritarios del sistema, representados por los jubilados y pensionados. El incremento establecido se fijó en un 2,58% respecto a los valores del mes anterior, elevando el haber mínimo bruto a la cifra de $403.317,99. Al sumar a este concepto el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, los beneficiarios que perciben la escala más baja accederán a un cobro total de $674.976,99 durante el próximo período de pagos.
Por otra parte, las jubilaciones más elevadas del sistema alcanzarán un nuevo tope reglamentario de $2.713.948,18 a partir del sexto mes del año, sumando un medio aguinaldo equivalente a $1.356.974,90. Quienes perciban estos montos superiores no recibirán el pago del bono, debido a que dicho beneficio excluye a los titulares con ingresos que superen la suma de la jubilación mínima y el adicional extraordinario. De esta manera, al consolidar el haber mensual con el sueldo anual complementario obligatorio, la prestación máxima llegará a un monto neto final de $4.070.923,08 el mes que viene.
Anses: calendario de pago de junio
Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio