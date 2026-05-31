Repunte del crédito privado: fuerte impulso en tarjetas e hipotecarios UVA con suba interanual del 100%

Respecto a la estabilidad cambiaria, el tipo de cambio cerró abril en $1.381 por dólar, alejado del techo de la banda de flotación y respaldado por reservas internacionales de US$ 44.516 millones. Cuando el dólar deja de funcionar como una variable de shock, el usuario vuelve a evaluar compromisos de mediano plazo, lo que generó una mejora en la intención de búsqueda y en la tasa de inicio de solicitudes dentro de la plataforma Alprestamo. Sin embargo, la conversión final de estos productos sigue dependiendo directamente de la tasa real y de la previsibilidad del ingreso, demostrando que la paz cambiaria funciona como una condición necesaria, pero no suficiente para consolidar el sector.