SociedadClima y ecología

Pronóstico del tiempo: anuncian un domingo algo nublado pero cálido en el otoño tucumano

Por la mañana se registraron algunos bancos de neblina. La llegada de las lluvias vuelve a postegarse.

ALGO SOLEADO. El domingo estará ideal para salir a caminar por los espacios verdes de la capital.
ALGO SOLEADO. El domingo estará ideal para salir a caminar por los espacios verdes de la capital. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo en Tucumán una jornada otoñal cálida y algo nublada, con una máxima de 23 °C y el retraso de las lluvias.
  • El día comenzó con neblina, 12 °C de mínima y alta humedad. Aunque se espera que el sol aparezca por la tarde, la inestabilidad y las lluvias llegarían recién el próximo martes.
  • Se prevé una semana inestable con máximas de hasta 20 °C, seguida por una segunda semana de junio con un marcado descenso térmico que llevará las temperaturas mínimas a 9 °C.
Resumen generado con IA

El pronóstico del tiempo anuncia una jornada con mucha nubosidad pero igualmente cálida para el otoño tucumano, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, que advierten además que un frente lluvioso recién podría ingresar a la región a partir del martes. La máxima de hoy alcanzaría los 23 °C. 

La mañana del domingo arrancó con algo de niebla en los alrededores de la capital tucumana. La temperatura mínima fue de 12 °C, mientras que la humedad alcanzó el 98%. La nubosidad fue del 65% y los vientos suaves del sector norte. La visibilidad se vio reducida a poco menos de siete kilómetros. 

Durante la tarde la nubosidad podría ceder y darle lugar a los rayos del sol, que elevarían la térmica hasta los 23 °C de máxima. La humedad descenderá al 65% mientras que la nubosidad rondará el 40%.

A la noche la humedad treparía al 88% mientras que la nubosidad se mantendría por encima del 40%. La temperatura descendería a los 16 °C y los vientos serán suaves desde el sector noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo durante la próxima semana en Tucumán?

La semana entrante, el SMN pronostica nuevamente jornadas inestables, con temperaturas que rondarán los 17 °C y 20 °C de máximas, y con probables lluvias aisladas, que se extenderían hasta el viernes, que sería el más cálido, con 21 °C. 

La temporada de lluvias continuaría en la segunda semana de junio, en la que las mínimas caerán hasta los 9 °C y las máximas serían de apenas 17 °C. 

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