Accidente en la avenida Perón: una mujer quedó atrapada tras el choque entre una camioneta y un autoelevador

Ante esta situación, los rescatistas procedieron a estabilizar el vehículo para garantizar condiciones seguras de trabajo. Luego, brindaron asistencia inicial a la mujer dentro del habitáculo, con el objetivo de tranquilizarla y evaluar su estado de salud. Posteriormente, y utilizando técnicas de rescate, colocaron un chaleco de extricación para inmovilizar su columna y permitir una extracción cuidadosa y segura.