Seguridad

Accidente en la avenida Perón: una mujer quedó atrapada tras el choque entre una camioneta y un autoelevador

Bomberos rescataron a la conductora, que fue trasladada por el 107; el chofer del otro rodado también fue derivado para su atención.

Efectivos de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena trabajaron en el lugar.
Efectivos de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena trabajaron en el lugar.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos personas resultaron heridas este sábado tras el choque de una camioneta y un autoelevador en Yerba Buena; una mujer fue rescatada tras quedar atrapada.
  • Bomberos Voluntarios estabilizaron el vehículo y usaron un chaleco de extricación para liberar a la mujer. Ambos conductores fueron trasladados a centros de salud por el 107.
  • La policía investiga las causas del siniestro vial en la avenida Perón, mientras se aguarda el parte médico sobre la evolución de salud de ambos conductores hospitalizados.
Resumen generado con IA

Un accidente de tránsito ocurrido cerca de las 11.30 de este sábado en la avenida Perón, en Yerba Buena, dejó como saldo dos personas heridas, una de las cuales debió ser rescatada por personal de emergencias tras quedar atrapada en su vehículo.

Según informó el subcomisario Franco Alimafu a LA GACETA, el siniestro involucró a una camioneta y un autoelevador. Al arribar al lugar, efectivos de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena constataron que la conductora del vehículo particular no podía salir por sus propios medios debido a las consecuencias del impacto.

Ante esta situación, los rescatistas procedieron a estabilizar el vehículo para garantizar condiciones seguras de trabajo. Luego, brindaron asistencia inicial a la mujer dentro del habitáculo, con el objetivo de tranquilizarla y evaluar su estado de salud. Posteriormente, y utilizando técnicas de rescate, colocaron un chaleco de extricación para inmovilizar su columna y permitir una extracción cuidadosa y segura.

Una vez liberada, la conductora fue trasladada por una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia un centro de salud. En tanto, el conductor del autoelevador también fue derivado para recibir atención médica. Las causas del accidente son materia de investigación.

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