Recuerdos fotográficos: 1931. El tucumano Franco, defensor del anarquista Di Giovanni
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
La historia ha dejado sepultado al joven militar tucumano Juan Carlos Franco (1898-1934). “En septiembre de 1930 José Félix Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen y dicta la ley marcial. Ordena perseguir, capturar y enjuiciar rápidamente a los anarquistas que están actuando en Buenos Aires y que entorpecen sus planes de poder. Severino Di Giovanni, un anarquista conocido por atentados y declaraciones públicas en contra del gobierno de facto, es capturado (el 29 de enero siguiente) en una comentada y sangrienta persecución policial por las calles y techos de Buenos Aires. Como medida ejemplarizante, Uriburu lo condena rápidamente a pena de muerte, mediante un juicio sumario ante Tribunal militar”, se cuenta en un texto del boletín Historia y Cultura del Centro Cultural Rougés.
De inmediato fue designado el teniente Franco para que asuma su ya inútil defensa. Di Giovanni fue ajusticiado a la madrugada siguiente del juicio. Franco “era miembro de una familia de reconocida simpatía por el partido conservador, descendiente de Domingo y Próspero García (gobernadores de Tucumán) y de Fortunata García (célebre por su coraje de retar al poder de Rosas al rescatar la cabeza de Marco Avellaneda clavada en la plaza principal de Tucumán) y con relaciones con las familias Padilla, Guzmán y Terán, importantes protagonistas de la vida política, cultural y social de la provincia de la primera mitad del siglo XX”. Pero la defensa legal que hizo del anarquista, afirmando que debía ser juzgado por la justicia civil y con argumentos que descalificaban el operativo y los motivos policiales de la captura, llevó a que fuera silenciado. No sólo en vida, sino en la historia oficial, ya que la figura de Di Giovanni, calificado como asesino y peligroso delincuente, tenía fuerte impacto y se reflejó en la prensa del país. LA GACETA del 30/01/31 la publicó en casi toda su portada, así como en las ediciones siguientes. Franco fue detenido por “insubordinación”, encarcelado y destituido. Después debió exiliarse en Paraguay, donde pasó penurias. Luego, en el gobierno de Agustín P. Justo, fue readmitido en el Ejército y fue destinado a Jujuy, donde falleció en 1934, aparentemente de tifus, a los 35 años.
Franco era compositor de vidalas y zambas y buen guitarrista. Compuso “Imposible” (instrumental), “Vidala del imposible” (canción) y “Pa’ venirte a ver” (con Atahualpa Yupanqui). Con Yupanqui integró el Dúo Chavero-Páez, cuando Atahualpa comenzaba sus incursiones en Buenos Aires como hombre del interior y Franco usaba el apellido de su madre. En sus memorias, En este largo camino, Yupanqui cuenta que lo conoció en Santiago en 1927. “Lo describe como ‘gentil caballero de muy cuidada educación’ y de una “fina sensibilidad y un profundo sentido de la amistad” y que ‘había en él desvelo y conciencia, y un espíritu bien rumbeado’. De su temprana muerte dijo: ‘en la mitad de la tarde se hizo la noche’ ”.
Su historia se cuenta en la obra teatral Aprendiz de hombre, de Leonardo Goloboff; en la biografía de Di Giovanni que hizo Osvaldo Bayer; y en el libro Juan Carlos Franco entre dos mundos: militar republicano y poeta criollo, de Paulo Cavaleri. Más información: “El tucumano Franco, defensor del anarquista Severino di Giovanni”, Verónica Estévez, boletín Historia y Cultura del Centro Cultural Rougés, 2014.
La imagen central muestra la interpretación que hizo Caras y Caretas del caso Di Giovanni el 07/02/1931; la otra es de Franco en 1927 en Santiago del Estero, publicada por Cavaleri. En redondel, el rostro de Franco.