Recuerdos fotográficos: 1931. El tucumano Franco, defensor del anarquista Di Giovanni

De inmediato fue designado el teniente Franco para que asuma su ya inútil defensa. Di Giovanni fue ajusticiado a la madrugada siguiente del juicio. Franco “era miembro de una familia de reconocida simpatía por el partido conservador, descendiente de Domingo y Próspero García (gobernadores de Tucumán) y de Fortunata García (célebre por su coraje de retar al poder de Rosas al rescatar la cabeza de Marco Avellaneda clavada en la plaza principal de Tucumán) y con relaciones con las familias Padilla, Guzmán y Terán, importantes protagonistas de la vida política, cultural y social de la provincia de la primera mitad del siglo XX”. Pero la defensa legal que hizo del anarquista, afirmando que debía ser juzgado por la justicia civil y con argumentos que descalificaban el operativo y los motivos policiales de la captura, llevó a que fuera silenciado. No sólo en vida, sino en la historia oficial, ya que la figura de Di Giovanni, calificado como asesino y peligroso delincuente, tenía fuerte impacto y se reflejó en la prensa del país. LA GACETA del 30/01/31 la publicó en casi toda su portada, así como en las ediciones siguientes. Franco fue detenido por “insubordinación”, encarcelado y destituido. Después debió exiliarse en Paraguay, donde pasó penurias. Luego, en el gobierno de Agustín P. Justo, fue readmitido en el Ejército y fue destinado a Jujuy, donde falleció en 1934, aparentemente de tifus, a los 35 años.