Paula Chaves habló de su reencuentro con Zaira Nara: "No hay vínculo, no somos amigas"

Resumen para apurados
- Paula Chaves aclaró este jueves en Buenos Aires que no mantiene una amistad con Zaira Nara, tras viralizarse una foto de ambas abrazadas en un evento comercial porteño.
- Tras años de distanciamiento, las modelos coincidieron en la inauguración de un local, donde se saludaron y posaron juntas, desatando rumores de reconciliación en redes.
- Aunque Chaves descartó un diálogo fuera de lo laboral, no cerró la puerta a una futura recomposición del vínculo, destacando que las relaciones maduran con el tiempo.
Una foto de Paula Chaves y Zaira Nara abrazadas volvió a revolucionar las redes sociales y despertó rumores de reconciliación entre las modelos, que supieron mantener una amistad muy cercana durante años. Sin embargo, la conductora decidió aclarar públicamente cuál es hoy el vínculo entre ambas.
Las dos coincidieron este jueves en un evento de apertura de un local en un shopping porteño y posaron juntas ante las cámaras. La imagen rápidamente se viralizó y generó todo tipo de especulaciones entre los usuarios.
Frente a la repercusión, Paula habló del tema en Puro Show, el programa de eltrece, y dejó en claro que, aunque lograron dejar atrás viejas tensiones, no retomaron la amistad. “No hay vínculo, no somos amigas, no hablamos por fuera de esto”, afirmó de manera contundente.
En ese sentido, explicó cómo es actualmente la relación que mantiene con la hermana de Wanda Nara en el ámbito profesional. “Nos encontramos en el evento. Está todo bien la verdad, me gusta poder laburar así y que no haya una cuestión tensa sobre si nos saludamos o no”, sostuvo.
Además, remarcó que el tiempo ayudó a descomprimir el conflicto que las distanció años atrás. “Muchas veces nos cruzamos en eventos, ahora hay buena onda y se dejaron cosas de lado. También pasó el tiempo, me parece que está bueno”, agregó.
Respecto de la imagen que generó tantas versiones, Chaves aseguró que se trató de un gesto espontáneo y no de una reconciliación formal. “Nos saludamos, nos abrazamos. Nos pidieron una foto y nos la sacamos”, contó.
De todos modos, antes de cerrar el tema, dejó abierta una pequeña posibilidad respecto al futuro del vínculo. “No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, uno nunca puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando y madurando”, concluyó.
La foto que revolucionó las redes
El reencuentro entre Zaira Nara y Paula Chaves ocurrió durante un evento de inauguración de un local, donde ambas fueron convocadas por una marca.
Las modelos, que durante años fueron íntimas amigas, no dudaron en posar juntas para las cámaras y protagonizaron una de las imágenes más comentadas de las últimas horas.
En la foto viral se las ve sonrientes, abrazadas y sosteniendo canastos con productos, una postal que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Como suele ocurrir en este tipo de casos, los usuarios reaccionaron con opiniones divididas. “Lo falsa que es Paula Chaves, siempre haciéndose la buenita”, escribió una usuaria en los comentarios de una publicación de LAM.
Otra persona, en cambio, apuntó contra el contexto comercial del encuentro. “Para ellas lo primero es facturar”, comentó, insinuando que la imagen habría formado parte de una acción coordinada por la marca que las contrató.