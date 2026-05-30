Exportaciones agroindustriales alcanzaron un volumen récord

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que las exportaciones agroindustriales alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 un volumen récord, con 41,07 millones de toneladas, lo que representa un incremento de un 18%, respecto del mismo período del año pasado.
De los 54 complejos (productos primarios más sus derivados) que explican este importante impacto en el comercio se destacan en volumen el girasol con un aumento del 169%, el trigo con un aumento del 75%; la pesca con una mejora de un 28%; los lácteos con incrementos de un 24%; hortalizas pesadas con un aumento de un 20% y las legumbres con un aumento de un 42%.
Asimismo, con volúmenes menores respecto de los principales productos exportados se destacan aumentos muy relevantes en el caso de la apicultura con el 84%; el tabaco con un incremento del 83%; las forrajeras con el 78%; porcinos con el 78%; algodón con el 73%; colza con el 55%; cítricos agrios con un 50% y aromáticas con un 41%, entre otros complejos.
El valor exportado ascendió a U$S 17.095 millones, también un 16% superior al 2025, con envíos a más de 125 países, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, Arabia, Brasil, Argelia, Indonesia, Peru, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado. Se destacan incrementos muy relevantes en diferentes destinos: 77 presentaron aumentos en sus compras respecto de 2025. Entre ellos, Bulgaria, Tailandia, Rumania, Guatemala, Francia, Canadá, Singapur, República Dominicana, Turquía, Marruecos, entre otros que superan ampliamente el 100% de aumento en las ventas.
La agroindustria continúa mostrando su potencial, acompañada por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de apertura de mercados, acuerdos comerciales, simplificación y reducción de impuestos.