Exportaciones agroindustriales alcanzaron un volumen récord

De los 54 complejos (productos primarios más sus derivados) que explican este importante impacto en el comercio se destacan en volumen el girasol con un aumento del 169%, el trigo con un aumento del 75%; la pesca con una mejora de un 28%; los lácteos con incrementos de un 24%; hortalizas pesadas con un aumento de un 20% y las legumbres con un aumento de un 42%.