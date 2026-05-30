Recomendaciones del Senasa para evitar la triquinosis

La particularidad de esta enfermedad es que los cerdos infectados no presentan síntomas y su carne no evidencia alteraciones en el aspecto, color, olor, ni sabor. Es decir, no es posible determinar a simple vista si un animal está infectado. Dado que la única manera de confirmarlo es mediante el análisis de muestras de carne en laboratorio, con la técnica de digestión artificial, la prevención y el control sanitario resultan fundamentales.