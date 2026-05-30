Feijóo y Adam pidieron abrir el debate sobre biocombustibles

El proyecto desregula la actividad, fomenta la competencia, y contiene una visión de crecimiento que elimina el cepo productivo que la actual ley impone. Esto daría una previsibilidad indispensable para atraer nuevas inversiones, ampliar plantas existentes y generar miles de puestos de trabajo en las economías regionales. El desarrollo del bioetanol ya no es una discusión sectorial. Es una política de agregado de valor, industrialización del agro, generación de empleo federal, sustitución de importaciones caras y reducción de emisiones.