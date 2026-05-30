Impulsan la creación del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad

En el Congreso Maizar 2026 se concretó la firma de la Carta de Intención para la creación del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad, una iniciativa multisectorial destinada a promover una agenda estratégica para acelerar la transformación energética del sector de la movilidad en la Argentina.
“El desafío de la transición energética requiere una mirada amplia, pragmática, basada en la complementariedad tecnológica. Argentina tiene una oportunidad única para liderar este proceso a partir de sus capacidades agroindustriales, tecnológicas e industriales”, destacaron los impulsores de la iniciativa en un comunicado de prensa.
“La creación del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad es un gran paso hacia la construcción de una agenda común que permita acelerar el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, fortalecer la competitividad industrial y promover una transición energética adaptada a las capacidades y oportunidades de la Argentina”, agregaron los firmantes.
El Movimiento surge como un espacio técnico y de articulación público-privada que reúne a empresas, cámaras sectoriales, organismos internacionales, instituciones científico-tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles para el transporte.
La iniciativa contribuirá al diseño e implementación de políticas públicas, proyectos piloto e inversiones que permitan avanzar hacia una movilidad de bajas emisiones, promoviendo un enfoque multitecnológico basado en biocombustibles, electrificación, hidrógeno verde, biogás, combustibles sostenibles de aviación y la captura de carbono, entre otras alternativas.
Los objetivos del movimiento son promover el diálogo, la cooperación y la articulación entre los distintos actores vinculados a la transición energética de la movilidad.
Busca impulsar marcos regulatorios modernos, previsibles y orientados al desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.
Se trabajará en fomentar la inversión, la innovación tecnológica y la generación de conocimiento aplicado.
Además, busca posicionar a la Argentina como un actor relevante en movilidad sostenible y transición energética a nivel regional e internacional.
En este marco, es clave fortalecer la competitividad industrial y posicionar a la Argentina como un actor relevante en lo referente a movilidad sostenible y transición energética, promoviendo un desarrollo adaptado al contexto, capacidades y oportunidades del país a nivel tanto regional como internacional.
Durante esta primera etapa, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) asumirá las funciones de articulación y secretaría técnica provisoria, facilitando la coordinación institucional y la agenda de trabajo hasta la definición de una estructura formal de gobernanza.
En la firma de la carta de intención para la creación del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad participaron empresas y organizaciones del medio como Toyota, Bosch, Stellantis, John Deere, IICA, Centro Azucarero Argentino, Maizar, Carbio, Cámara de Bioetanol de Maíz, Ciara, FNGA, Interis, Sabecort, DS Ingeniería y Proyectos, Acsoja, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Ipaat, Cepreb, Casfer, Maíz Energía, Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Cámara de Alcoholes de Argentina y Porta Hnos.