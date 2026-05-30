Capacitación: se busca fortalecer la producción porcina en la provincia

Se desarrolló hace unos días una Jornada de Fomento y Actualización Porcina, destinada a productores e industriales del sector, que contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales. El secretario de Producción, Eduardo Castro, dijo que el evento tuvo el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector porcino tucumano mediante capacitación técnica, actualización normativa y articulación con organismos nacionales. La actividad estuvo organizada en cuatro bloques temáticos. El primero abordó la enfermedad de Aujeszky y las nuevas normativas sanitarias; el segundo estuvo orientado a conceptos básicos de análisis de triquina; el tercero trató sobre el Registro Provincial de Productores Porcinos; mientras que el último eje se centró en mercados, líneas de crédito y RIMI. Castro destacó la importancia de generar estos espacios de capacitación y actualización para acompañar el crecimiento del sector y brindar herramientas que permitan fortalecer la producción local. “Hoy es un verdadero logro poder llegar a los 20 kilos por habitante por año”, dijo. En ese sentido, Castro remarcó que Tucumán puede continuar desarrollando la actividad porcina, impulsando mejoras productivas, sanitarias y comerciales que permitan consolidar el crecimiento del sector en la provincia: “Si bien Tucumán todavía no logra satisfacer plenamente la demanda de carne de cerdo, se importa producción desde otras provincias e incluso se traen capones para terminación local. Por eso es necesario seguir fortaleciendo los establecimientos de cría y en ese sentido estamos trabajando”.