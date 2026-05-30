En esta campaña el área cultivada con maíz creció el 82,4%, respecto del ciclo anterior

De acuerdo a un estudio realizado por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la campaña 2025/2026 de los cultivos de granos de verano arrancó con lluvias oportunas que favorecieron la implantación, aunque la intensidad de algunos eventos generó excesos hídricos y anegamientos temporarios que dificultaron algunas labores. Hacia fines de febrero y marzo se registraron precipitaciones de gran magnitud que superaron los promedios históricos, provocando inundaciones -en especial, en el sur provincial- y condicionando el estado sanitario de los cultivos. No obstante, el buen desarrollo vegetativo general permite proyectar rendimientos favorables, sujetos a la evolución climática y sanitaria hacia el final del ciclo.