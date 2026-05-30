En esta campaña el área cultivada con maíz creció el 82,4%, respecto del ciclo anterior

De acuerdo a un estudio realizado por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la campaña 2025/2026 de los cultivos de granos de verano arrancó con lluvias oportunas que favorecieron la implantación, aunque la intensidad de algunos eventos generó excesos hídricos y anegamientos temporarios que dificultaron algunas labores. Hacia fines de febrero y marzo se registraron precipitaciones de gran magnitud que superaron los promedios históricos, provocando inundaciones -en especial, en el sur provincial- y condicionando el estado sanitario de los cultivos. No obstante, el buen desarrollo vegetativo general permite proyectar rendimientos favorables, sujetos a la evolución climática y sanitaria hacia el final del ciclo.
El estudio, realizado por Carmina Fandos, Pablo Scandaliaris, Javier Carreras Baldrés, José Sánchez, Franco Scalora, Clara Espeche y Augusto Casmuz, persigue el objetivo de difundir los resultados del relevamiento satelital de la superficie cultivada con soja, maíz y poroto en Tucumán durante la campaña 2025/2026. Para la estimación del área se emplearon metodologías de teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), basadas sobre el procesamiento de imágenes de los satélites Sentinel 2 (A, B y C), cuya información fue validada y complementada con relevamientos a campo.
Los resultados obtenidos evidenciaron una notable recuperación del área destinada al cultivo de maíz, con un incremento del 82,4% respecto al ciclo anterior. En contraste, se constató un decrecimiento en las superficies de soja y poroto, en el orden del 6,5% y 47,6%, respectivamente.
El trabajo fue realizado analizando imágenes adquiridas por los satélites Sentinel 2 (A, B y C), entre enero y abril del año en curso. Se realizó un análisis multitemporal, aplicando metodologías de análisis visual, análisis digital (clasificación multiespectral), y de SIG, complementadas con relevamientos a campo.
Variabilidad ambiental
La campaña de granos estivales 2025/2026 en Tucumán estuvo marcada por una elevada variabilidad ambiental, con un régimen de precipitaciones que impactó fuertemente en el desarrollo de los cultivos. El inicio del ciclo presentó lluvias oportunas que permitieron una adecuada recarga hídrica del perfil del suelo y favorecieron la implantación; no obstante, la intensidad de algunos eventos generó excesos hídricos puntuales, provocando anegamientos temporarios que dificultaron algunas labores.
Hacia fines de febrero y durante marzo se registraron precipitaciones de gran magnitud, con valores que en diversas regiones superaron ampliamente los promedios históricos. Esta situación derivó en inundaciones en distintas localidades, particularmente en los departamentos del sur provincial, lo que limitó el acceso a los lotes y retrasó las evaluaciones a campo. Asimismo, la persistencia de días nublados y con escasa radiación solar contribuyó a mantener elevados niveles de humedad.
Temperaturas
En cuanto a las condiciones térmicas, estas se mantuvieron dentro de los valores habituales para la región; sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y alta humedad relativa incrementó la presión sanitaria.
En este contexto se observó una mayor incidencia de enfermedades; en especial, en lotes con drenaje deficiente o escasa ventilación. En relación con las plagas, se destacó el incremento de las poblaciones de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), vector del complejo de patógenos causantes del achaparramiento, con un impacto menor al registrado en la campaña 2023/2024.
Las condiciones ambientales también favorecieron la proliferación de malezas; particularmente en aquellos lotes en los cuales las lluvias dificultaron la realización oportuna de los controles.
Finalmente, cabe destacar que las condiciones ambientales favorecieron, en general, un buen desarrollo vegetativo de los cultivos de granos en comparación con campañas anteriores, lo que permite proyectar un adecuado potencial de rendimiento, condicionado a la ausencia de eventos climáticos adversos o problemas sanitarios durante la etapa final del ciclo.