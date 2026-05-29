Horror en Misiones: hallaron muerta a una adolescente que era buscada desde hacía casi dos semanas

Resumen para apurados
- Hallaron muerta a Dulce Candia, de 17 años, en una obra abandonada en Eldorado, Misiones, tras permanecer desaparecida desde el 17 de mayo. Se investigan las causas.
- El cuerpo en descomposición fue hallado tras un alerta policial. Bomberos retiraron los restos y un familiar directo la identificó mediante un reconocimiento fotográfico.
- La Justicia ordenó una autopsia en Posadas para determinar científicamente la causa de muerte, mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.
El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años que era buscada desde el 17 de mayo, fue hallado este jueves en el interior de una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
La joven había desaparecido hacía casi dos semanas y su búsqueda se realizaba en el marco de actuaciones instruidas por la Unidad Regional III de la Policía de Misiones.
El hallazgo ocurrió cerca de las 19, cuando efectivos policiales recibieron un alerta sobre la presencia de un cuerpo en la parte posterior de un inmueble de la zona. De inmediato, los agentes preservaron la escena mientras aguardaban la llegada de las autoridades judiciales y de los equipos periciales.
Hasta el lugar se trasladó la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, acompañada por el secretario judicial René Vertanik. Ambos supervisaron las tareas realizadas por especialistas de la División Policía Científica y otras áreas de apoyo. Además, personal de Bomberos Voluntarios de Eldorado intervino en las tareas de extracción del cuerpo.
Según el examen preliminar realizado por el médico policial, los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Por esa razón, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer de manera fehaciente la causa y las circunstancias de la muerte.
La identidad de la víctima fue confirmada posteriormente mediante un reconocimiento fotográfico realizado por un familiar directo, quien certificó que se trataba de la adolescente desaparecida.
Por disposición de la jueza Rodríguez, las diligencias investigativas y periciales continúan mientras se aguardan los resultados de la autopsia y otros estudios complementarios que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.