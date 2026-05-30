De Baradero a La Ciudadela: la emotiva historia de Milton Ríos, la última incorporación de San Martín

“Lo que más me sorprendió fueron los hinchas”. La frase de Milton Ríos resume una de las primeras sensaciones que tuvo desde su llegada a Tucumán. El mediocampista, que se convirtió en el último refuerzo de San Martín tras la lesión de Kevin López, pasó en cuestión de días de entrenarse en Huracán a incorporarse al plantel de Andrés Yllana. Ahora, mientras el “Santo” se prepara para enfrentar a Midland, el volante comienza una nueva etapa en su carrera con el desafío de adaptarse rápidamente a un equipo que tiene el objetivo de pelear en los primeros puestos de la Primera Nacional.