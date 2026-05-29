iPhone 18 Pro Max: cuáles serían las tres funciones más esperadas del nuevo celular de Apple

A medida que se filtran los primeros reportes de las cadenas de suministro y de analistas especializados en la firma de Cupertino, las expectativas en torno al futuro iPhone 18 Pro Max se han consolidado en 3 funciones que prometen revolucionar la experiencia del usuario: un salto evolutivo en el sistema de cámaras, una autonomía de batería sin precedentes y un rediseño estético más estilizado y funcional.