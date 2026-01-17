Filtración en Apple: ya hay especulaciones sobre cómo será el nuevo iPhone 18 Pro Max

Los amantes del mundo Apple tienen mucho que chequear en estos días, porque durante las últimas horas empezaron a circular algunos rumores sobre el próximo celular de la marca de la manzana mordida. Los tecnólogos no le perdonan nada a las noticias sobre Apple, ni siquiera el reciente lanzamiento del iPhone 17, que llegó al mercado en septiembre. Es que, al parecer, se filtraron datos sobre cómo será y cuándo se lanzará toda la familia iPhone 18.
El popular filtrador Digital Chat Station fue quien anticipó los datos del próximo iPhone. Pero no se trató de una revelación completa sobre los pormenores del nuevo diseño, sino de un anticipo de aspectos particulares. La plataforma informó cuáles serán los tamaños de pantalla de los modelos y cuáles serán los principales cambios respecto a la Dynanmic Island para las versiones más avanzadas.
Cuándo saldrá a la venta el iPhone 18
Debido a las constantes filtraciones de información, Apple parece haber querido apuntar hacia un esquema diferente. Según el filtrador, el calendario para este año rompería con las tradiciones de la marca porque para el iPhone 18 se haría un lanzamiento doble. Todo apunta a que los iPhone 18 Pro, Pro Max y el iPhone Fold llegarían a fines de 2026.
Pero también se habló del lanzamiento del iPhone 18 estándar y de la posibilidad de que la marca lance una versión única de iPhone 18e. Estos no saldrían antes, como cabría esperar, sino que llegarían a las manos del público a partir del otoño de 2027 en el hemisferio sur.
Cómo será el diseño del iPhone 18 y cuánto medirá el iPhone Pro Max
Según trascendió, Apple estaría buscando presentar diseños más minimalistas y regresaría a las pantallas limpias. Esto implica que habría un cambio en un aspecto que se implementa desde 2017. El notch –el pequeño punto o barra que alberga la cámara frontal– desaparecería en las siguientes versiones y regresaría a estar oculta en una barra superior, fuera de la pantalla. Hay versiones que indican la posibilidad de tener una cámara en la esquina.
El iPhone 18 Pro Max crecería ligeramente hasta las 6,86 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 estándar se quedarían en 6,27. El iPhone Air 2, por su parte, apostaría por un panel de 6,55 pulgadas en un cuerpo ultradelgado. La línea quedaría conformada de la siguiente manera:
● iPhone 18: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.
● iPhone Air 2: pantalla LTPO de 6,55 pulgadas, también con 120 Hz y Dynamic Island.
● iPhone 18 Pro: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, 120 Hz y una nueva área frontal ubicada debajo de la pantalla.
● iPhone 18 Pro Max: pantalla LTPO de 6,86 pulgadas, 120 Hz y la misma nueva área bajo el panel.