Filtración en Apple: ya hay especulaciones sobre cómo será el nuevo iPhone 18 Pro Max

Los amantes del mundo Apple tienen mucho que chequear en estos días, porque durante las últimas horas empezaron a circular algunos rumores sobre el próximo celular de la marca de la manzana mordida. Los tecnólogos no le perdonan nada a las noticias sobre Apple, ni siquiera el reciente lanzamiento del iPhone 17, que llegó al mercado en septiembre. Es que, al parecer, se filtraron datos sobre cómo será y cuándo se lanzará toda la familia iPhone 18.