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La fuerte reacción de Djokovic contra un camarógrafo en medio de un exigente duelo con Fonseca

Mientras enfrentaba al brasileño en la Philippe Chatrier, el ex número uno del mundo protagonizó un incómodo episodio con un integrante de la transmisión oficial.

La fuerte reacción de Djokovic contra un camarógrafo en medio de un exigente duelo con Fonseca
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Novak Djokovic protagonizó este viernes un tenso cruce con un camarógrafo durante su partido en Roland Garros, París, tras exigirle molesto que se alejara para tener espacio.
  • El episodio ocurrió en un descanso ante Joao Fonseca. Visiblemente molesto por la cercanía de la lente mientras intentaba recuperarse, el serbio le exigió distancia al operador.
  • El brasileño Fonseca terminó remontando el partido en cinco sets, lo que significó la eliminación de Djokovic y el fin de una racha histórica en Grand Slams vigente desde 2010.
Resumen generado con IA

Un momento de tensión se vivió este viernes en la cancha Philippe Chatrier durante el partido entre Novak Djokovic y Joao Fonseca por la tercera ronda de Roland Garros. Más allá de lo que ocurría dentro de la cancha, el serbio llamó la atención por una reacción que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El episodio ocurrió durante uno de los descansos del encuentro, cuando Djokovic intentaba recuperarse físicamente luego de un intenso intercambio de sets frente al brasileño de 19 años. Mientras se acomodaba en su banco y recibía asistencia para combatir el desgaste del partido, el ex número uno del mundo mostró su incomodidad por la presencia de una cámara a escasa distancia.

Visiblemente molesto, el ganador de 24 títulos de Grand Slam se dirigió directamente al camarógrafo. "¿Quieres acercarte aún más a mi cara? Por el amor de Dios, dame algo de espacio", expresó el tenista serbio ante la sorpresa de quienes seguían las acciones desde las tribunas y la transmisión oficial. Tras el reclamo, el trabajador retrocedió algunos pasos y permitió que el jugador continuara con su rutina de recuperación.

Un partido que terminó en sorpresa

La situación se produjo cuando Djokovic parecía tener el encuentro bajo control luego de quedarse con los dos primeros sets por 6-4 y 6-4. Sin embargo, el desarrollo del partido terminaría tomando un rumbo inesperado. Fonseca reaccionó a tiempo, elevó notablemente su nivel y consiguió una remontada histórica para imponerse en cinco sets y avanzar a los octavos de final.

La derrota no solo significó una temprana despedida para Djokovic en París, sino también el final de una impresionante racha que mantenía desde 2010 en los torneos de Grand Slam. 

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