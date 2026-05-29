La fuerte reacción de Djokovic contra un camarógrafo en medio de un exigente duelo con Fonseca

Visiblemente molesto, el ganador de 24 títulos de Grand Slam se dirigió directamente al camarógrafo. "¿Quieres acercarte aún más a mi cara? Por el amor de Dios, dame algo de espacio", expresó el tenista serbio ante la sorpresa de quienes seguían las acciones desde las tribunas y la transmisión oficial. Tras el reclamo, el trabajador retrocedió algunos pasos y permitió que el jugador continuara con su rutina de recuperación.