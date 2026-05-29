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River va por Thiago Almada: la millonaria operación que prepara para fichar al campeón del mundo

Aunque el Atlético de Madrid pagó 21 millones de euros por su pase, en Núñez confían en encontrar una fórmula económica para concretar una negociación que consideran difícil, pero posible.

Thiago Almada, volante de Atlético de Madrid, se reunió con la cúpula de River.
Thiago Almada, volante de Atlético de Madrid, se reunió con la cúpula de River.
Hace 1 Hs

River inició gestiones formales para intentar el fichaje de Thiago Almada, considerado el gran objetivo del club para reforzar el equipo de cara al segundo semestre del año bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet.

La directiva de River realizó un movimiento fuerte con una reunión presencial para conocer las pretensiones del futbolista. En el encuentro estuvieron presentes Enzo Francescoli y Pablo Longoria (director deportivo del “Millonario”) por parte del club, quienes se juntaron con el propio Thiago Almada y su representante, Agustín Jiménez. Ambas partes coinciden en que la operación es "realmente muy difícil, pero no imposible".

El factor económico y la "ingeniería financiera"

La viabilidad del pase depende de una compleja estructura económica debido al alto valor del jugador.  El Atlético de Madrid, actual dueño de su pase, pagó 21 millones de euros por él hace apenas un año. Desde el Monumental aseguran que pueden encontrar la "ingeniería financiera" necesaria para costear un "salario top europeo" y afrontar un pago al club español

Debido a que comprar la totalidad de la ficha se considera "irrisorio" por su alto costo, el club de Núñez no descarta buscar otras alternativas de transferencia.

Situación actual del jugador

El volante de 25 años no logró afianzarse como titular en su primera temporada en España, quedando relegado al banco de suplentes (por ejemplo, solo jugó 24 minutos en la vuelta de la semifinal de Champions ante el Arsenal).

Por este motivo, el campeón del mundo no descarta volver a Argentina para vestir la camiseta de River, aunque también se mantiene expectante a posibles ofertas de otros clubes europeos.

El Mundial como vidriera

 Almada integra la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el próximo Mundial; un buen desempeño en dicho torneo podría elevar aún más su cotización y dificultar su llegada a River.

Contexto de River

La búsqueda de un jugador de la jerarquía de Almada responde a la necesidad de fortalecer el plantel tras la decepción de haber perdido la final del torneo Apertura ante Belgrano, a pesar de haber clasificado con comodidad a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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