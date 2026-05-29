River va por Thiago Almada: la millonaria operación que prepara para fichar al campeón del mundo

La directiva de River realizó un movimiento fuerte con una reunión presencial para conocer las pretensiones del futbolista. En el encuentro estuvieron presentes Enzo Francescoli y Pablo Longoria (director deportivo del “Millonario”) por parte del club, quienes se juntaron con el propio Thiago Almada y su representante, Agustín Jiménez. Ambas partes coinciden en que la operación es "realmente muy difícil, pero no imposible".