River blindó a Lucas Silva con una cláusula récord tras su primer gol oficial

Detrás de esta irrupción también aparece una historia marcada por el esfuerzo y la perseverancia. Silva nació en La Dulce, un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes, y llegó a River en 2016 cuando todavía jugaba como delantero. Durante la pandemia, con apenas 13 años, debió entrenarse de manera virtual desde su ciudad natal antes de poder instalarse definitivamente en Buenos Aires para continuar su formación.