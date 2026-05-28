River blindó a Lucas Silva con una cláusula récord tras su primer gol oficial

Resumen para apurados
- River Plate firmó el primer contrato de Lucas Silva hasta 2030, blindándolo con una cláusula de 100 millones de euros en Buenos Aires tras anotar su primer gol oficial.
- El volante de 19 años, originario de La Dulce, se consolidó tras marcar ante Blooming en Copa Sudamericana, luego de debutar en Primera y ganarse un lugar con Eduardo Coudet.
- Esta cláusula récord posiciona a Silva como una de las máximas promesas del fútbol argentino y asegura el patrimonio de River ante el inminente interés de clubes europeos.
River decidió asegurar una de las grandes apariciones de su cantera. Después de marcar su primer gol oficial en Primera, Lucas Silva firmó su primer contrato profesional con el club y quedó blindado con una cláusula de rescisión impactante: 100 millones de euros.
El volante de 19 años extendió su vínculo hasta diciembre de 2030 en una muestra clara de la enorme confianza que existe alrededor de su proyección. La cifra de salida se transformó automáticamente en una de las más altas del fútbol argentino y refleja cuánto apuesta River por el juvenil.
La decisión llegó pocos días después de una actuación que terminó de confirmar su crecimiento. Silva convirtió el tercer gol en la victoria 3-0 frente a Blooming por la Copa Sudamericana tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta y empezó a consolidarse como una alternativa cada vez más importante para Eduardo Coudet.
Hasta ese partido, el mediocampista había disputado seis encuentros en Primera División sin haber firmado todavía un contrato profesional. Sin embargo, sus rendimientos y la consideración que fue ganando dentro del cuerpo técnico aceleraron las negociaciones para sellar definitivamente su continuidad.
Dentro del plantel ya lo ven como una pieza de recambio importante. Incluso, estuvo muy cerca de meterse entre los titulares en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano debido a una molestia física de Aníbal Moreno, que finalmente pudo jugar infiltrado.
Detrás de esta irrupción también aparece una historia marcada por el esfuerzo y la perseverancia. Silva nació en La Dulce, un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes, y llegó a River en 2016 cuando todavía jugaba como delantero. Durante la pandemia, con apenas 13 años, debió entrenarse de manera virtual desde su ciudad natal antes de poder instalarse definitivamente en Buenos Aires para continuar su formación.
Su debut oficial en Primera se produjo el 25 de abril ante Aldosivi en una situación muy particular: ingresó a los 45 minutos del segundo tiempo y apenas 12 segundos después el árbitro marcó el final del encuentro. Desde entonces, su crecimiento fue acelerado. Además del gol frente a Blooming, también aportó una asistencia clave en la victoria ante Red Bull Bragantino en Brasil.
En River entienden que el mediocampista representa uno de los proyectos más importantes surgidos en los últimos años. Por eso decidieron actuar rápido. Y el blindaje millonario parece ser apenas el primer paso de una apuesta mucho más grande.