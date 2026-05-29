Acuña, golpeado por la decisión de Scaloni: el motivo de su exclusión de la lista de Argentina para el Mundial 2026

La exclusión de Marcos "Huevo" Acuña de la lista definitiva de 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 ha generado una profunda sorpresa y desazón en el jugador. A pesar de ser un convocado habitual y de haber sido titular en el último compromiso de la Selección frente a Mauritania, el lateral de River quedó fuera de la cita mundialista.