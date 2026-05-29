Acuña, golpeado por la decisión de Scaloni: el motivo de su exclusión de la lista de Argentina para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni excluyó a Marcos Acuña de la lista de Argentina para el Mundial 2026 por motivos tácticos, una decisión que sorprendió y golpeó anímicamente al defensor.
- El lateral de River venía de ser titular en el último amistoso y arrastraba sobrecargas físicas. Además, su entorno reveló que no recibió explicaciones previas del DT.
- Para reemplazarlo, Scaloni apuesta por la renovación con Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Valentín Barco, lo que marca un recambio generacional clave en la defensa.
La exclusión de Marcos "Huevo" Acuña de la lista definitiva de 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 ha generado una profunda sorpresa y desazón en el jugador. A pesar de ser un convocado habitual y de haber sido titular en el último compromiso de la Selección frente a Mauritania, el lateral de River quedó fuera de la cita mundialista.
Desde el entorno del jugador, aseguran que el jugador se encuentra "muy mal anímicamente" y que la noticia "le cayó como una bomba". En ese sentido, Acuña consideraba que su nivel era lo suficientemente estable para ser parte de la nómina, especialmente tras haber participado activamente en todo el proceso de preparación.
En otro apartado, también se encuentran su condición física. Acuña sufrió sobrecargas y contracturas musculares que le impidieron terminar la final del torneo Apertura ante Belgrano, pero no existe una lesión compleja que justifique su exclusión.
Una de las mayores causas de su desazón es que, hasta el día previo a la oficialización de la lista, "no había recibido explicación alguna del entrenador". Según trascendió, Lionel Scaloni solo se habría comunicado con los futbolistas que sí fueron citados.
Competencia en el puesto
Para cubrir el sector izquierdo de la defensa, Scaloni optó por llevar a Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Valentín Barco. Si bien Medina suele desempeñarse como zaguero y Barco ha jugado como mediocentro en Europa, ambos son las alternativas elegidas para competir o relevar en la posición de lateral izquierdo, sumado a la polifuncionalidad de Lisandro Martínez.