Las mejores vistas del amanecer se encuentran en este pequeño pueblo norteño a casi 3.500 metros de altura

En el corazón del norte argentino, en la provincia de Jujuy, se encuentra Santa Ana, un pueblo escondido por densas formaciones níveas que al descubrirse ofrece la posibilidad de caminar entre la neblina y degustar los amaneceres límpidos, diáfanos que exceden el manto blanco que se encuentra hacia abajo. Como explicaron los viajeros Jero y Valen de @via.jero40, la cuenta de Instagram en que se revelan destinos únicos de la Argentina, este es uno de los amaneceres más lindos del país.