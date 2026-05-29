Pánico a 30 metros de altura: estudiantes quedaron atrapados en una montaña rusa por cuatro horas

Resumen para apurados
- Ocho estudiantes de Houston quedaron atrapados cuatro horas a 30 metros de altura en una montaña rusa en Galveston, Texas, el jueves, debido a un fallo técnico en el juego.
- El carro de la atracción Iron Shark se detuvo en posición vertical antes de la caída. Bomberos rescataron uno a uno a los jóvenes con arneses y grúas sobre el Golfo de México.
- Aunque no hubo heridos, el incidente expone los riesgos de las atracciones de altura y resalta la necesidad de revisiones de seguridad en el histórico parque de Pleasure Pier.
Un estruendo anunció las largas horas que padecerían estudiantes de dos escuelas en el pico más alto de la montaña rusa de Galveston. El jueves por la tarde, el carro de Iron Shark se paralizó justo antes de la caída más pronunciada, dejando a la deriva a los ocho pasajeros que por cuatro horas debieron permanecer en posición vertical, a instantes de la sección más explosiva del trayecto.
Los ocho damnificados quedaron atrapados en el tramo más alto de la estructura, en el parque de diversiones Pleasure Pier en Galveston, en el estado de Texas, Estados Unidos. De acuerdo con el informe de Khou 11, el principal canal de televisión local, la atracción sufrió una avería y se detuvo durante el ascenso, dejando a los jóvenes de un colegio de Houston en posición completamente recta cerca de la cima.
Un dramático operativo contra el reloj
Las cámaras de la cadena de noticias captaron el dramático rescate que ocurrió luego de los llamados de auxilio que se produjeron alrededor de las 17:30 del jueves. En las imágenes puede observarse cómo los bomberos utilizaron un camión con escalera para sacar a cada uno de los afectados de la estructura, los cuales terminaron de ser evacuados a las 20:30 horas.
Los alumnos visitaban el predio en el marco de una excursión que involucraba a dos escuelas autónomas del distrito escolar de Houston, la capital de Texas. Estos debieron ser retirados con arneses y bajar uno por uno. “Fue un proceso delicado que exigía mucha paciencia”, explicó el jefe de bomberos, Mike Varela. En cuanto a los menores se registró un estado emocional confuso. "Se notaba que estaban conmocionados y luego también se podía ver una sensación de alegría una vez que sus pies tocaron el suelo", dijo Varela.
Pánico sobre el Golfo de México
Afortunadamente, tras ser evaluados en el lugar, se constató que ninguno de los jóvenes presentaba heridas de gravedad, aunque el personal médico debió asistirlos de inmediato para descartar cuadros de deshidratación tras el prolongado e incómodo encierro bajo el sol. Las maniobras no fueron sencillas: los operarios debieron trabajar a contrarreloj suspendidos sobre las aguas del Golfo de México, un escenario que complejizó el operativo y obligó a los rescatistas a desplegar al máximo su experiencia en alturas.
"Esos jóvenes estuvieron de primera; impecables", elogió con orgullo Varela al referirse a su dotación de subordinados. "Están bien entrenados y listos para entrar en acción cuando se les necesita", añadió, destacando el trabajo psicológico que realizaron los efectivos para tranquilizar a las víctimas mientras permanecían suspendidas en el aire.
Adrenalina a 30 metros de altura
De acuerdo con las especificaciones técnicas que figuran en el sitio web de Pleasure Pier, la montaña rusa Iron Shark es una de las principales atracciones del complejo. El juego cuenta con una imponente elevación vertical de 30 metros y llega a alcanzar velocidades de hasta 84 kilómetros por hora en sus tramos más extremos.
El icónico parque de atracciones donde ocurrió el incidente posee una larga e histórica trayectoria en la costa de Texas. Construido originalmente durante la Segunda Guerra Mundial como una instalación recreativa destinada exclusivamente al ejército de los Estados Unidos, el muelle fue transformándose con los años. Ya en la década de 1940, abrió sus puertas al público general bajo el nombre de Galveston Pleasure Pier, convirtiéndose en el emblemático punto turístico que es hoy.