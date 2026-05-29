Pánico a 30 metros de altura: estudiantes quedaron atrapados en una montaña rusa por cuatro horas

Los alumnos visitaban el predio en el marco de una excursión que involucraba a dos escuelas autónomas del distrito escolar de Houston, la capital de Texas. Estos debieron ser retirados con arneses y bajar uno por uno. “Fue un proceso delicado que exigía mucha paciencia”, explicó el jefe de bomberos, Mike Varela. En cuanto a los menores se registró un estado emocional confuso. "Se notaba que estaban conmocionados y luego también se podía ver una sensación de alegría una vez que sus pies tocaron el suelo", dijo Varela.