Múltiples víctimas en una montaña rusa de Orlando: aparecieron nuevas denuncias tras la muerte de un pasajero

La montaña rusa Stardust Racers del parque Epic Universe, en Universal, vuelve a estar en el centro de la tormenta luego de que unos de sus pasajeros muriera trágicamente en una de las atracciones más recientes del recinto. Mientras los familiares y abogados del joven alegan que no se trataba de un incidente "aislado", otras víctimas se presentaron a denunciar las lesiones que les provocó el paseo.