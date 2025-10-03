Múltiples víctimas en una montaña rusa de Orlando: aparecieron nuevas denuncias tras la muerte de un pasajero

La montaña rusa Stardust Racers del parque Epic Universe, en Universal, vuelve a estar en el centro de la tormenta luego de que unos de sus pasajeros muriera trágicamente en una de las atracciones más recientes del recinto. Mientras los familiares y abogados del joven alegan que no se trataba de un incidente "aislado", otras víctimas se presentaron a denunciar las lesiones que les provocó el paseo.
Muchos otros pasajeros de la Stardust Roller Coaster contactaron con el abogado de la familia de Kevin Rodriguez Zavala, quien murió en el hospital el 17 de septiembre tras sufrir múltiples lesiones luego de su recorrido por la Stardust Racers. El defensor de derechos civiles Ben Crump, aseguró que el joven de 30 años no fue la única víctima.
Falta de seguridad y nuevas víctimas
Durante una conferencia de prensa de este martes, Crump alegó que la novia de Zavala, que se encontraba con él durante el recorrido, también fue llevada al hospital tras el trágico suceso. Además fue testigo de cómo lanzaron a su pareja "hacia adelante debido a problemas de sujeción".
Crump señaló que varios pasajeros se presentaron con relatos similares sobre el mismo viaje, así como aseguró que los sistemas de seguridad del recorrido que se inauguró el 25 de mayo, eran "inadecuados" y señaló que el historial del recorrido presenta una "cronología alarmante".
Otras víctimas
En una demanda relacionada con un incidente separado ocurrido el 30 de abril, los abogados dijeron que otra pasajera informó que, mientras estaba en la montaña rusa, su cabeza se sacudió violentamente y chocó contra los asientos.
Universal, que está obligada a denunciar los incidentes por sí misma, documentó dos lesiones en el paseo desde su apertura, según registros obtenidos por Fox News. El 22 de junio, un hombre de 63 años reportó mareos y un estado alterado de conciencia, que Universal atribuyó a una condición preexistente.
Leyes que protegen a los pasajeros
Los abogados están pidiendo una mayor supervisión gubernamental de grandes empresas como Universal en Florida en lugar de permitirles presentar sus propios informes después de inspecciones privadas.
La Ley Tyre Sampson , que lleva el nombre de un joven de 14 años que murió en un accidente en una atracción en 2022, endureció las normas de seguridad de los paseos de Florida en 2023, exigiendo que los paseos de más de 30 metros de altura tengan cinturones de seguridad y arneses, inspecciones sin previo aviso, documentación de modificaciones, capacitación mejorada de los empleados y reporte de accidentes.
Según el sitio web de la atracción, las Stardust Racers pueden superar los 96 km/h y ascender a más de 40 metros de altura. Sin embargo, la ley exime a grandes parques temáticos como Universal, que ya operan bajo sistemas de autoinspección. La montaña rusa, aún permanece cerrada desde septiembre.