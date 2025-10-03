Secciones
SociedadActualidad

Múltiples víctimas en una montaña rusa de Orlando: aparecieron nuevas denuncias tras la muerte de un pasajero

Tras el trágico accidente de un joven de 31 años, su abogado alega que otras víctimas sufrieron lesiones en el recorrido.

Stardust Racers es la nueva montaña rusa doble de Universal Epic Universe en Orlando, Florida. (Patrick Connolly/Orlando Sentinel/Tribune News Service / Getty Images) Stardust Racers es la nueva montaña rusa doble de Universal Epic Universe en Orlando, Florida. (Patrick Connolly/Orlando Sentinel/Tribune News Service / Getty Images)
Hace 3 Hs

La montaña rusa Stardust Racers del parque Epic Universe, en Universal, vuelve a estar en el centro de la tormenta luego de que unos de sus pasajeros muriera trágicamente en una de las atracciones más recientes  del recinto. Mientras los familiares y abogados del joven alegan que no se trataba de un incidente "aislado", otras víctimas se presentaron a denunciar las lesiones que les provocó el paseo.

Cerraron una montaña rusa en Orlando tras la muerte de un visitante

Cerraron una montaña rusa en Orlando tras la muerte de un visitante

Muchos otros pasajeros de la Stardust Roller Coaster contactaron con el abogado de la familia de Kevin Rodriguez Zavala, quien murió en el hospital el 17 de septiembre tras sufrir múltiples lesiones luego de su recorrido por la Stardust Racers. El defensor de derechos civiles Ben Crump, aseguró que el joven de 30 años no fue la única víctima.

Falta de seguridad y nuevas víctimas

Durante una conferencia de prensa de este martes, Crump alegó que la novia de Zavala, que se encontraba con él durante el recorrido, también fue llevada al hospital tras el trágico suceso. Además fue testigo de cómo lanzaron a su pareja "hacia adelante debido a problemas de sujeción".

Crump señaló que varios pasajeros se presentaron con relatos similares sobre el mismo viaje, así como aseguró que los sistemas de seguridad del recorrido que se inauguró el 25 de mayo, eran "inadecuados" y señaló que el historial del recorrido presenta una "cronología alarmante".

Otras víctimas

En una demanda relacionada con un incidente separado ocurrido el 30 de abril, los abogados dijeron que otra pasajera informó que, mientras estaba en la montaña rusa, su cabeza se sacudió violentamente y chocó contra los asientos.

Universal, que está obligada a denunciar los incidentes por sí misma, documentó dos lesiones en el paseo desde su apertura, según registros obtenidos por Fox News. El 22 de junio, un hombre de 63 años reportó mareos y un estado alterado de conciencia, que Universal atribuyó a una condición preexistente.

Leyes que protegen a los pasajeros

Los abogados están pidiendo una mayor supervisión gubernamental de grandes empresas como Universal en Florida en lugar de permitirles presentar sus propios informes después de inspecciones privadas.

La Ley Tyre Sampson , que lleva el nombre de un joven de 14 años que murió en un accidente en una atracción en 2022, endureció las normas de seguridad de los paseos de Florida en 2023, exigiendo que los paseos de más de 30 metros de altura tengan cinturones de seguridad y arneses, inspecciones sin previo aviso, documentación de modificaciones, capacitación mejorada de los empleados y reporte de accidentes.

Según el sitio web de la atracción, las Stardust Racers pueden superar los 96 km/h y ascender a más de 40 metros de altura. Sin embargo, la ley exime a grandes parques temáticos como Universal, que ya operan bajo sistemas de autoinspección. La montaña rusa, aún permanece cerrada desde septiembre.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
2

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
4

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
6

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Más Noticias
Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Comentarios