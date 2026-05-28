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El posible equipo de Argentina para debutar en el Mundial 2026: las dudas que mantiene Scaloni

Con la lista definitiva ya confirmada, el entrenador empieza a delinear la formación para el estreno frente a Argelia.

Scaloni.
Scaloni.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para debutar ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Mundial 2026, iniciando la defensa del título.
  • Con la lista de 26 confirmada, el DT mantiene la base de Qatar 2022, aunque evalúa dudas en el mediocampo y la delantera, donde Julián Álvarez corre con ventaja sobre Lautaro.
  • Este debut marcará el inicio del camino argentino para revalidar su corona y servirá para consolidar el recambio generacional que Scaloni busca ensamblar con los históricos.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, con los 26 convocados oficialmente confirmados, Lionel Scaloni empieza a perfilar el equipo que saldrá a la cancha en el debut de la Selección frente a Argelia. El encuentro se disputará el martes 16 de junio en Kansas City y marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Como suele ocurrir en cada gran torneo, el entrenador mantiene algunas incógnitas abiertas y evaluará el rendimiento de los futbolistas durante las próximas semanas de entrenamiento. Sin embargo, ya existe una base consolidada que aparece con grandes chances de ser titular en el estreno mundialista.

En el arco no hay debate. Emiliano “Dibu” Martínez seguirá siendo el dueño absoluto del puesto y afrontará su segunda Copa del Mundo como titular después de convertirse en una de las figuras de la consagración en Qatar.

La defensa tendría a Nahuel Molina en el lateral derecho, mientras que la zaga central estaría compuesta por Cristian Romero y Nicolás Otamendi, quien volvería a estar disponible tras superar una suspensión que arrastraba. Nicolás Tagliafico, por su parte, parece imponerse sobre Valentín Barco en el lateral izquierdo.

En el mediocampo aparecen las principales dudas. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes parten con ventaja por su experiencia dentro del ciclo, aunque la competencia es feroz. Enzo Fernández parece tener asegurado un lugar por su gran presente en Europa, mientras que Alexis Mac Allister presiona para meterse entre los titulares.

La ofensiva tendría nombres de peso. Lionel Messi comandaría el ataque acompañado por Julián Álvarez, que hoy parece correr por delante de Lautaro Martínez en la pelea por el puesto de centrodelantero. El tercer lugar sería para Thiago Almada, aunque Nicolás González también aparece como una alternativa concreta.

El posible 11 de Argentina ante Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLeandro ParedesNicolás OtamendiRodrigo De PaulLionel ScaloniNicolás Tagliafico
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