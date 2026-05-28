El posible equipo de Argentina para debutar en el Mundial 2026: las dudas que mantiene Scaloni

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, con los 26 convocados oficialmente confirmados, Lionel Scaloni empieza a perfilar el equipo que saldrá a la cancha en el debut de la Selección frente a Argelia. El encuentro se disputará el martes 16 de junio en Kansas City y marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.