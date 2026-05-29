Tarucas se juega una final en Brasil: “Dependemos de nosotros y vamos a buscar los cinco puntos”

Tarucas volvió a respirar. Después de semanas cargadas de golpes, dudas y una racha que parecía poner en jaque toda la temporada, la franquicia del NOA recuperó terreno justo cuando más lo necesitaba. La victoria frente a Yacaré XV, combinada con la caída de Selknam en Chile, dejó al equipo nuevamente en zona de semifinales del Súper Rugby Américas. Y ahora el escenario cambió por completo. Con 34 puntos y ocupando el cuarto puesto de la tabla, Tarucas llegará a Brasil dependiendo exclusivamente de sí mismo para clasificar a los playoffs. Comparte unidades con Selknam, pero lo supera por diferencia de puntos. El desafío será este sábado desde las 15.30 frente a Cobras de Brasil, en un partido que aparece como una auténtica final anticipada para el equipo dirigido por Álvaro Galindo.