Tarucas se juega una final en Brasil: “Dependemos de nosotros y vamos a buscar los cinco puntos”
La franquicia del NOA visitará este sábado desde las 15.30 a Cobras Brasil Rugby en un partido decisivo por la pelea para entrar a semifinales del Súper Rugby Américas. Tras recuperar el cuarto puesto, el equipo tucumano sabe que el sueño está más vivo que nunca.
Resumen para apurados
- Tarucas buscará clasificar a semifinales del Súper Rugby Américas este sábado ante Cobras en Brasil, dependiendo de sí mismo tras recuperar el cuarto puesto de la tabla.
- Tras una racha de cuatro derrotas, el equipo del NOA recuperó terreno al vencer a Yacaré XV y ahora busca consolidar su juego sumando cinco puntos en territorio brasileño.
- Clasificar a los playoffs por mérito propio marcaría un hito de madurez para la franquicia, que el año pasado quedó eliminada al depender de resultados de terceros equipos.
Tarucas volvió a respirar. Después de semanas cargadas de golpes, dudas y una racha que parecía poner en jaque toda la temporada, la franquicia del NOA recuperó terreno justo cuando más lo necesitaba. La victoria frente a Yacaré XV, combinada con la caída de Selknam en Chile, dejó al equipo nuevamente en zona de semifinales del Súper Rugby Américas. Y ahora el escenario cambió por completo. Con 34 puntos y ocupando el cuarto puesto de la tabla, Tarucas llegará a Brasil dependiendo exclusivamente de sí mismo para clasificar a los playoffs. Comparte unidades con Selknam, pero lo supera por diferencia de puntos. El desafío será este sábado desde las 15.30 frente a Cobras de Brasil, en un partido que aparece como una auténtica final anticipada para el equipo dirigido por Álvaro Galindo.
Dentro del plantel lo sienten así. Y Agustín Sarelli, subcapitán de Tarucas, dejó en claro cómo se vive esta semana puertas adentro. “Venimos preparando el partido con mucha cabeza, sabiendo que depende de nosotros. Entonces le estamos metiendo muchas ganas y queremos ir a buscar los cinco puntos para seguir haciendo valer el esfuerzo que venimos haciendo”, explicó el tercera línea.
El alivio de volver a depender de sí mismos aparece como uno de los grandes cambios emocionales respecto a semanas anteriores. Tarucas pasó de mirar constantemente otros resultados a recuperar el control de su destino en el torneo. “Cuando nos enteramos del resultado de Selknam, la verdad que todos estábamos muy felices porque sabíamos que volvíamos a depender de nosotros. Eso te deja más tranquilo porque uno confía en uno mismo y no tiene que andar esperando nada de nadie”, remarcó Sarelli.
La recuperación no fue sencilla. El equipo venía golpeado por una serie de cuatro derrotas consecutivas que afectaron la confianza del grupo. Especialmente porque, según sienten internamente, varios de esos partidos se escaparon por detalles.
“A nadie le gusta perder y esa racha nos dolió muchísimo. Nos pegó fuerte porque sentíamos que merecíamos algo más. Pero seguimos trabajando y no nos desviamos del camino. Por suerte ahora se nos están dando estas últimas dos victorias”, sostuvo.
La remontada de Tarucas no solamente se refleja en los resultados. También aparece en la recuperación de una identidad de juego que el plantel considera clave para explicar el crecimiento de la franquicia durante la temporada.
“Creo que este año logramos encontrarnos mucho al principio. Tuvimos triunfos importantes y arrancamos muy bien el torneo. Después vino esa parte complicada con Capibara, Selknam y Peñarol, pero ahora pudimos volver a recuperar esa identidad en estos últimos partidos”, analizó Sarelli.
El antecedente del año pasado también funciona como aprendizaje. Aquella vez, Tarucas reaccionó tarde y terminó dependiendo de resultados ajenos para intentar avanzar.
“El año pasado nos costó muchísimo encontrarnos porque también éramos un equipo nuevo. Terminamos levantando al final, pero dependíamos de otros resultados y no alcanzó. Creo que esa es una gran diferencia con este año”, explicó.
Del otro lado estará un Cobras que, pese a no pelear arriba, sigue siendo un rival incómodo y físicamente exigente, especialmente jugando en Brasil. “Son equipos duros, aguerridos, que no te van a querer soltar el partido. Más allá de la tabla, ellos también quieren ganar por el esfuerzo que vienen haciendo durante toda la temporada y encima juegan con su gente”, advirtió.
Tarucas sabe perfectamente lo que tiene que hacer: ganar los dos partidos que le quedan y buscar sumar la mayor cantidad posible de puntos bonus para sostenerse dentro de los cuatro mejores.
“Vamos a ir a ganar los dos partidos, jugando lo mejor que podamos. Ahora queremos esos cinco puntos en Brasil y después cerrar acá en Tucumán”, aseguró Sarelli.
El equipo llega además fortalecido desde lo emocional después de una de las noches más intensas de la temporada: la victoria frente a Pampas en el CASI, sellada por el penal que Bautista Farisé falló en el último minuto.
“Estábamos rezando para que no entrara la pelota”, recordó entre risas el forward. “Yo estaba del lado del primer palo. Cuando pegó en el palo levanté los brazos y dije: ‘Pará, que puede haber rebote’. Faltaba que entrara y me moría”, agregó.
Ahora todo desemboca en Brasil. Tarucas ya no mira tanto hacia afuera. El equipo entendió que el sueño de semifinales depende únicamente de lo que haga dentro de la cancha. Y en el plantel sienten que todavía queda mucho por pelear. “Una vez que entremos a playoffs van a ser finales y vamos a dejar la vida ahí”, cerró Sarelli.