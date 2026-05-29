Un prestigioso ranking de comida eligió los sánguches de milanesa de Chacho entre los mejores del mundo

Qué es Taste Atlas

Taste Atlas ya reconoció manjares de la gastronomía argentina como el asado y el alfajor. Se trata de una guía culinaria online que aspira a convertirse en la más grande referente del mundo. Fue fundada en 2018 por Matija Babić, un periodista croata que pensó en formar una plataforma que sirviera de referencia a los turistas.