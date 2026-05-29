Un prestigioso ranking de comida eligió los sánguches de milanesa de Chacho entre los mejores del mundo
La icónica “mila” fue distinguida por la prestigiosa guía Taste Atlas dentro del ranking de los 40 mejores sánguches del planeta. El lomito cordobés y el choripán porteño completan el podio de los tres manjares nacionales galardonados.
Resumen para apurados
- El sánguche de milanesa de 'Chacho' (Tucumán) fue elegido este viernes entre los 40 mejores del mundo por la guía Taste Atlas, tras alcanzar una calificación de 4.3 estrellas.
- La distinción surge de votos de usuarios y expertos de Taste Atlas. Junto al local de Yerba Buena, también fueron galardonados el lomito cordobés y el choripán porteño.
- Este logro consolida a la gastronomía tucumana en el plano internacional y promete potenciar el turismo en la región a través de la popular Ruta del Sánguche de Milanesa.
Coronados de gloria. El sánguche de milanesa tucumano quedó seleccionado nuevamente en un ranking de los mejores del mundo. La guía gastronómica Taste Atlas publicó este viernes un listado con los mejores 40 sánguches de la gastronomía mundial. En el amplio listado, tres alternativas argentinas fueron galardonadas.
El sánguche de milanesa tucumano se convirtió en un hito de la gastronomía tucumana. Visitantes llegan desde diferentes puntos del país en busca del manjar de milanesa y Tucumán, como buen anfitrión, tiene preparada un sanguchería en cada esquina, lista para deleitar a los turistas.
El mejor sánguche de milanesa, según Taste Atlas
El sánguche de milanesa ingresó al World's Most Iconic Sandwiches, en español, los sánguches más icónicos del mundo. Con una puntuación de 4.3 estrellas sobre 5, una “mila” en particular fue destacada: la de Chacho, el Rey de la Milanesa, ubicado en Yerba Buena, en la avenida Aconquija 40.
“Disculpen, pero somos ICONIC mundialmente”, publicaron esta mañana desde la cuenta de Instagram de la sanguchería –@chacho.tuc– para celebrar el reconocimiento.
Pero el sánguche de milanesa no fue el único argentino elegido. Con la misma calificación, el lomito de Lomitos El Bosque, de Córdoba, también ingresó al ranking. Otro de los destacados del país fue un clásico parrillero: el choripán de Nuestra Parrilla, Buenos Aires, que logró una valuación de 4.2 estrellas.
Qué es Taste Atlas
Taste Atlas ya reconoció manjares de la gastronomía argentina como el asado y el alfajor. Se trata de una guía culinaria online que aspira a convertirse en la más grande referente del mundo. Fue fundada en 2018 por Matija Babić, un periodista croata que pensó en formar una plataforma que sirviera de referencia a los turistas.
Para elaborar sus rankings, Taste Atlas se basa en la combinación de la opinión de expertos y el voto de miles de usuarios. El sitio funciona como una base de datos colaborativa que recopila información sobre bebidas, embutidos, platos típicos, pastelería, embutidos y otros productos locales.