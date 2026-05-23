Citroën deja de fabricar autos en Argentina y Stellantis abrió retiros voluntarios en El Palomar

Resumen para apurados
- Stellantis decidió cesar la fabricación de autos Citroën en la planta de El Palomar, Argentina, tras 28 años, para concentrar la producción regional de la marca en Brasil.
- Tras 28 años de producción local, la salida se da mediante suspensiones de personal, la no renovación de contratos y un plan de retiros voluntarios con incentivos financieros.
- Aunque Citroën mantendrá operaciones comerciales en el país, la decisión achica la huella industrial argentina frente a Brasil y marca una fuerte reconfiguración sectorial.
La automotriz francesa Citroën dejará de fabricar autos en Argentina después de 28 años de producción ininterrumpida en el país. La decisión fue tomada por Stellantis, que resolvió concentrar la fabricación regional de la marca en Brasil.
La medida ya impacta en la planta de El Palomar, ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde comenzaron los retiros voluntarios, las suspensiones de personal y el recorte de producción.
Citroën deja Argentina tras casi tres décadas de producción
Citroën había regresado al mercado argentino en 1998, luego de una primera etapa industrial entre 1978 y 1990.
El último vehículo producido por la marca en el país fue la Berlingo Furlon, que será reemplazada por la nueva Berlingo Van L2 importada desde España.
Aunque abandona la fabricación local, la compañía mantendrá operaciones comerciales en Argentina y reforzará su producción regional en Brasil, donde actualmente fabrica modelos como el C3, Basalt y Aircross. También conservará actividad industrial en Uruguay, donde produce el utilitario Jumpy.
La planta de El Palomar reduce producción y ofrece retiros voluntarios
La reestructuración también afecta a la planta de El Palomar, donde dejará de fabricarse la Peugeot Partner.
Actualmente, en esa fábrica solo continuarán en producción los modelos Peugeot 208 y 2008.
El complejo industrial atraviesa un escenario delicado marcado por la caída de la demanda, suspensiones programadas y el cierre de un turno de producción.
Según informaron autopartistas, habrá suspensiones de personal durante dos semanas y se espera una nueva paralización entre el 13 y el 26 de julio.
En paralelo, Stellantis comenzó a ofrecer retiros voluntarios a trabajadores de la planta.
De acuerdo con el periodista Jorge Duarte, del portal Infogremiales, la empresa busca reducir personal ofreciendo entre cinco y siete salarios adicionales para evitar conflictos gremiales.
Además, en los próximos días vencerían cerca de 400 contratos temporarios que, según trascendió, no serían renovados.
Stellantis apuesta a los SUV y mantiene expectativas para el mercado argentino
En medio de este proceso, Stellantis presentó el nuevo Citroën C5 Aircross en Argentina.
Durante el lanzamiento, Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis en el país, sostuvo que el mercado automotor atraviesa una etapa de fuerte competencia y transformación.
La automotriz proyecta que el mercado argentino alcance las 580.000 unidades vendidas durante 2026, un volumen similar al registrado el año anterior.
El ejecutivo destacó además el crecimiento del segmento SUV, que ya representa el 45% del mercado automotor argentino.
“Más de 20 marcas se reactivaron y otras 20 llegaron. Hoy son 40 marcas compitiendo de igual a igual”, aseguró.
Citroën busca crecer con financiación y planes de ahorro
Según datos difundidos por Stellantis, Citroën cerró 2025 con una participación de mercado del 4,2%, el mejor resultado de la marca en los últimos 11 años.
Además, más del 80% de las ventas de la compañía se realizaron mediante financiación.
Uno de los modelos destacados fue el Basalt, que logró posicionarse entre los SUV más elegidos dentro de los planes de ahorro.
Desde la automotriz consideran que una baja en las tasas de interés podría impulsar nuevamente las ventas.
Actualmente, el 70% de las operaciones de Stellantis en Argentina se concretan mediante créditos, planes de ahorro o financiación convencional.