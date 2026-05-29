Alerta en EE.UU: advierten riesgos para la salud tras la explosión del cohete de Blue Origin

La alerta para la salud de las autoridades

La explosión se produjo durante una prueba de encendido estática del cohete New Glenn de Blue Origin en la plataforma de lanzamiento en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, alrededor de las nueve de la noche del 28 de mayo. Se anunció tras el siniestro que no existía ningún peligro para el público en general, pero los funcionarios de la USSF alertaron que los residuos podrían llegar a la costa y representar un riesgo para la salud, instando a la población a comunicarse con las autoridades ante cualquier sospecha.