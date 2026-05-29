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¿Qué provocó la explosión del cohete de Blue Origin en Cabo Cañaveral?

El estallido provocó un enorme resplandor naranja, visible desde varios kilómetros. La nave se preparaba para su cuarta misión, en la que pondría en órbita satélites de la compañía Leo, la red de conectividad satelital de Amazon.

IMPACTANTE. La explosión del cohete New Glenn hizo temblar las viviendas cercanas al predio de la Nasa.
IMPACTANTE. La explosión del cohete New Glenn hizo temblar las viviendas cercanas al predio de la Nasa. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un cohete New Glenn de Blue Origin explotó anoche en Cabo Cañaveral, Florida, por una anomalía durante una prueba de encendido estático.
  • El estallido ocurrió durante los preparativos para lanzar 48 satélites de Amazon. No se registraron heridos y la empresa de Jeff Bezos ya investiga las causas.
  • El fallo altera el cronograma de la firma y genera dudas sobre sus proyectos con la NASA, especialmente el módulo de descenso lunar para futuras misiones tripuladas.
Resumen generado con IA

Un cohete New Glenn, perteneciente a la firma de transporte aeroespacial Blue Origin, explotó de manera imprevista anoche mientras se realizaba un ensayo de encendido estático en una base de la NASA, en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida. El estallido generó una onda expansiva que hizo vibrar las estructuras de las viviendas colindantes y proyectó un intenso resplandor anaranjado, que pudo avistarse a kilómetros de distancia.

La compañía aeroespacial Blue Origin no tardó en emitir un reporte preliminar a través de la plataforma digital X, confirmando el inicio de los protocolos de revisión tras el siniestro en la rampa de despegue. Asimismo, los servicios de protección civil locales ratificaron que la situación se encuentra bajo control y descartaron cualquier tipo de amenaza ambiental o toxicidad por gases derivados de la combustión para las comunidades vecinas.

En una primera declaración oficial, la empresa detalló que “experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”. A raíz del suceso, el magnate de la tecnología y fundador de la corporación, Jeff Bezos, rompió el silencio con un mensaje dirigido a su equipo de ingenieros y al público general: “Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.

¿Por qué explotó el cohete New Glenn en Cabo Cañaveral?

El incidente se registró aproximadamente a las 21, sembrando el desconcierto entre los habitantes de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach. De inmediato, decenas de residentes recurrieron a los canales digitales para reportar la sacudida de sus hogares y difundir filmaciones de la gran bola de fuego originada en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial, una zona que cuenta con visibilidad directa desde las playas turísticas del área.

Este vector de lanzamiento, bautizado en honor al histórico astronauta John Glenn, se perfilaba para su cuarto viaje operativo el próximo 4 de junio. Para dicha jornada, la planificación estipulaba el despliegue en órbita de 48 satélites pertenecientes a Leo, la red de conectividad satelital de Amazon destinada a competir de forma directa con el servicio Starlink. Los portavoces técnicos confirmaron que los dispositivos comerciales aún no habían sido integrados al cohete al momento de llevarse a cabo el procedimiento de carga de combustible y posterior ignición.

El imprevisto encendió las alarmas en el sector político. El congresista por el estado de Florida, Mike Haridopolos, cuyo distrito jurisdiccional abarca las instalaciones de Cabo Cañaveral, comunicó de manera formal que mantiene una línea de diálogo abierta y constante con las máximas autoridades de la NASA para evaluar el impacto del fallo en el cronograma nacional. “Agradezco que no se hayan reportado heridos y doy las gracias a los servicios de emergencia, ingenieros y tripulaciones de lanzamiento que actuaron con rapidez”, aseveró el legislador.

Este revés técnico pone bajo la lupa los agresivos cronogramas de Blue Origin. La firma privada se ha consolidado como un aliado estratégico fundamental en los planes de la NASA para establecer asentamientos habitables en el polo sur de la Luna a mediano plazo. La primera de estas misiones de vanguardia, denominada Moon Base 1, recae bajo la responsabilidad de la empresa de Bezos a través de su avanzado módulo de descenso Blue Moon.

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