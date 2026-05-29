¿Qué provocó la explosión del cohete de Blue Origin en Cabo Cañaveral?

En una primera declaración oficial, la empresa detalló que “experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”. A raíz del suceso, el magnate de la tecnología y fundador de la corporación, Jeff Bezos, rompió el silencio con un mensaje dirigido a su equipo de ingenieros y al público general: “Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.