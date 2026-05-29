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Riesgo de asfixia y químicos nocivos: ¿qué productos de Temu preocupan a Europa?

La multa de 200 millones de euros contra Temu tiene una explicación: la Unión Europea halló artículos que no cumplían con las normas de seguridad,

Riesgo de asfixia y químicos nocivos: qué productos de Temu preocupan a Europa
Riesgo de asfixia y químicos nocivos: qué productos de Temu preocupan a Europa La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Unión Europea multó recientemente a Temu con 200 millones de euros por vender productos ilegales y peligrosos, incumpliendo las normas de seguridad del bloque.
  • Inspectores de la UE detectaron juguetes con riesgo de asfixia y químicos nocivos, además de cargadores eléctricos defectuosos, tras realizar compras encubiertas de prueba.
  • La sanción busca regular las grandes plataformas digitales en Europa y sienta un precedente clave para reforzar los controles de seguridad sobre marketplaces internacionales.
Resumen generado con IA

La plataforma de comercio electrónico Temu quedó en el centro de la polémica luego de que la Unión Europea le impusiera una multa de 200 millones de euros. La sanción llegó tras una investigación que detectó la comercialización de productos considerados ilegales o potencialmente peligrosos para los consumidores.

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Las autoridades europeas concluyeron que la empresa no implementó controles suficientes para identificar y prevenir la venta de artículos que incumplían los estándares de seguridad exigidos dentro del bloque.

Los productos que encendieron las alarmas de la Unión Europea

La investigación se apoyó en una serie de compras realizadas de forma encubierta por inspectores europeos, quienes adquirieron distintos artículos a través de la plataforma para someterlos a pruebas de laboratorio.

  • Cargadores eléctricos: según los análisis realizados, una parte importante de los dispositivos evaluados no logró superar controles básicos de seguridad, lo que generó preocupación por los riesgos que podrían representar para los usuarios. 
  • Juguetes infantiles: los laboratorios que participaron de las pericias identificaron que varios juguetes para bebés presentaban riesgos de seguridad considerados de gravedad media y alta. Entre las irregularidades detectadas aparecieron posibles peligros de asfixia, un aspecto especialmente sensible cuando se trata de productos destinados a menores. Además, algunos artículos contenían niveles de sustancias químicas superiores a los límites permitidos por la normativa europea.

Por qué la sanción preocupa a las autoridades

La magnitud del caso está vinculada al alcance que tiene Temu dentro del mercado europeo. La plataforma cuenta con aproximadamente 130 millones de usuarios en la región, por lo que cualquier producto inseguro comercializado a través de su sistema puede llegar rápidamente a millones de hogares.

Por ese motivo, la Comisión Europea consideró que la empresa incumplió las obligaciones previstas en la Ley de Servicios Digitales, una normativa que exige a las grandes plataformas evaluar y reducir los riesgos asociados a los productos que ofrecen.

Aunque Temu cuestionó la decisión y calificó la multa como desproporcionada, el caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los artículos vendidos en marketplaces internacionales y la necesidad de reforzar los controles para proteger a los consumidores.

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