Dura sanción contra Temu: la UE le impuso una multa de 200 millones de euros por vender productos inseguros

Resumen para apurados
- La Unión Europea sancionó a Temu con una multa de 200 millones de euros tras comprobar que la plataforma vendió productos ilegales y peligrosos para los usuarios del bloque.
- Tras una investigación de 2024 bajo la Ley de Servicios Digitales, compras encubiertas revelaron fallas graves de seguridad en juguetes infantiles y cargadores eléctricos.
- Aunque Temu tildó la multa de excesiva, el fallo endurece la regulación de la UE sobre las tecnológicas y sienta un precedente estricto para el comercio electrónico global.
La Unión Europea aplicó una sanción millonaria a la plataforma de comercio electrónico Temu tras concluir que la empresa permitió la comercialización de productos ilegales y potencialmente peligrosos para los consumidores dentro del bloque comunitario.
La medida fue adoptada luego de una investigación iniciada en octubre de 2024 y representa uno de los casos más relevantes vinculados al cumplimiento de las normas de protección al consumidor en plataformas digitales.
Por qué la Unión Europea sancionó a Temu
La Comisión Europea determinó que la compañía no evaluó adecuadamente los riesgos asociados a la venta de artículos prohibidos dentro de su marketplace. Según las autoridades, la plataforma incumplió las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA), normativa que regula la actividad de las grandes empresas tecnológicas que operan en territorio europeo.
La investigación concluyó que Temu no implementó controles suficientes para detectar y prevenir la comercialización de productos que podrían representar riesgos para los usuarios.
El caso adquiere especial relevancia debido al alcance de la empresa en Europa, donde cuenta con una base de aproximadamente 130 millones de usuarios.
Los productos que encendieron las alarmas
Para verificar las denuncias, los organismos europeos realizaron compras encubiertas a través de la aplicación. Posteriormente, los productos adquiridos fueron sometidos a diferentes pruebas de seguridad.
Entre los resultados más preocupantes se encontraron cargadores eléctricos que no lograron superar controles básicos de calidad y seguridad. Sin embargo, las mayores advertencias surgieron en el segmento de productos infantiles.
Los análisis detectaron juguetes para bebés que presentaban riesgos de asfixia y concentraciones de sustancias químicas superiores a los límites permitidos por la legislación europea. Las conclusiones coincidieron con reportes previos realizados por organismos nacionales y asociaciones de defensa del consumidor del continente.
La respuesta de Temu y el impacto de la multa
Tras conocerse la resolución, la compañía manifestó su desacuerdo con la sanción económica impuesta por Bruselas. La empresa sostuvo que comparte los objetivos de la legislación digital europea, aunque consideró que la multa aplicada resulta excesiva.
A pesar del monto elevado, la penalización quedó lejos del máximo permitido por la normativa. La Ley de Servicios Digitales habilita a las autoridades europeas a imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa responsable.
En este caso, la Comisión Europea explicó que el importe final tuvo en cuenta diversos factores, entre ellos el tiempo transcurrido desde la notificación formal de las irregularidades detectadas.
La decisión vuelve a poner bajo la lupa el control de los productos comercializados por grandes plataformas de comercio electrónico y refuerza el avance regulatorio de la Unión Europea sobre las compañías tecnológicas que operan dentro de su mercado.