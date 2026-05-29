Dura sanción contra Temu: la UE le impuso una multa de 200 millones de euros por vender productos inseguros

Por qué la Unión Europea sancionó a Temu

La Comisión Europea determinó que la compañía no evaluó adecuadamente los riesgos asociados a la venta de artículos prohibidos dentro de su marketplace. Según las autoridades, la plataforma incumplió las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA), normativa que regula la actividad de las grandes empresas tecnológicas que operan en territorio europeo.