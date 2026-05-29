Ni ola polar ni sol pleno: ¿cómo estará el clima en Argentina antes de junio?

Resumen para apurados
- El pronóstico meteorológico anticipa lluvias en el norte y nieblas persistentes en el centro de Argentina antes de junio, debido a cambios en la circulación del aire esta semana.
- Tras días de alta humedad, el norte (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) registrará tormentas intensas, mientras que un débil frente frío patagónico avanzará hacia el centro.
- Aunque persistirá el frío con máximas de 15°C a 22°C, se descarta una ola polar inmediata, facilitando una transición gradual hacia el invierno en las regiones afectadas.
Tras varios días dominados por la humedad, la nubosidad y las nieblas persistentes, comienzan a observarse algunos cambios en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del país para los próximos días.
Aunque el patrón atmosférico estable que predomina desde mediados de mayo aún no se rompe por completo, la circulación de aire empieza a mostrar señales de una mayor actividad. Mientras algunas zonas continuarán bajo un escenario gris y con escasa amplitud térmica, otras podrían recibir lluvias y tormentas durante los próximos días, según el sitio Meteored.
El norte del país se prepara para lluvias y tormentas
Las condiciones más inestables se concentrarán sobre el extremo norte argentino. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podrían registrar lluvias y tormentas localizadas durante el viernes.
En algunos sectores, los acumulados de agua podrían alcanzar valores significativos a lo largo del evento, con precipitaciones abundantes en períodos relativamente cortos.
Por otra parte, las provincias del noroeste argentino mantendrán un panorama caracterizado por abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes, aunque con menor intensidad.
La niebla seguirá presente en la región central
En gran parte del centro del país no se esperan cambios importantes en el corto plazo. Las nieblas continuarán siendo protagonistas durante las mañanas, especialmente en sectores del centro-este argentino y áreas cercanas al Río de la Plata.
La elevada humedad favorecerá la persistencia de bancos de niebla densos y una importante cobertura nubosa, generando jornadas con escasa presencia de sol. Recién hacia el fin de semana podrían aparecer algunos períodos más despejados.
Además, un frente frío comenzará a desarrollarse sobre el norte de la Patagonia durante el viernes. Sin embargo, su avance hacia el centro del país será débil y no tendría suficiente intensidad como para modificar de manera significativa las condiciones predominantes.
Qué se espera para la Patagonia y las temperaturas
La situación será diferente en la región cordillerana, donde continuarán registrándose precipitaciones persistentes. En contraste, sobre gran parte del llano patagónico, la influencia de un sistema de alta presión ubicado sobre el Atlántico limitará el avance de las lluvias más importantes.
Por ese motivo, aunque persistirán las nubes y cierta inestabilidad, las precipitaciones previstas en ciudades y zonas bajas serán más aisladas y de menor magnitud.
Respecto de las temperaturas, el ambiente continuará siendo frío para esta época del año, aunque sin la llegada de irrupciones polares intensas en los próximos días. Las mañanas seguirán presentando condiciones frescas y húmedas, mientras que las máximas se moverán generalmente entre los 15° y 22° en buena parte del centro y norte del país.