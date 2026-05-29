La Legislatura otorgó un reconocimiento al elenco de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Legislatura reconoció a productores, artistas y trabajadores de la serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, distinguida recientemente con tres Martín Fierro: a la Mejor Ficción, Mejor Dirección para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres.
Durante el acto se entregaron Diplomas de Reconocimiento a Javier Noguera, Marcos Acevedo, Valentina Burgos, Liliana Juárez, Emanuel Rodríguez, Francisca Valero, Pedro Vicente, Oscar Zamora y Sergio Prina, en reconocimiento a su aporte y participación en esta producción audiovisual que marcó un hecho histórico para la industria audiovisual tucumana.
Acompañamiento
El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el crecimiento de la industria audiovisual tucumana y la importancia de seguir acompañando desde el Estado producciones culturales. Por su parte, el diputado Javier Noguera dijo: “somos muy agradecidos de todo lo que nos está pasando, especialmente hoy. El reconocimiento acá del Parlamento y también del Ente Provincial de Cultura”.
El actor Emanuel Rodríguez consideró que lo que están viviendo “es un triunfo no solamente para nosotros y la serie, sino también para las instituciones”. En ese sentido, destacó especialmente el trabajo de la Escuela de Cine y de la Facultad de Artes de la UNT. “El norte tiene su talento, y son talentos enormes”, dijo.
Finalmente, la actriz juvenil Valentina Burgos expresó su emoción por el reconocimiento. Consideró que este tipo de logros pueden representar “un gran cambio para la juventud”.