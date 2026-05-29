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La Legislatura otorgó un reconocimiento al elenco de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el crecimiento de la industria audiovisual tucumana.

La Legislatura otorgó un reconocimiento al elenco de “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”
Hace 2 Hs

Legislatura reconoció a productores, artistas y trabajadores de la serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, distinguida recientemente con tres Martín Fierro: a la Mejor Ficción, Mejor Dirección para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres.

Durante el acto se entregaron Diplomas de Reconocimiento a Javier Noguera, Marcos Acevedo, Valentina Burgos, Liliana Juárez, Emanuel Rodríguez, Francisca Valero, Pedro Vicente, Oscar Zamora y Sergio Prina, en reconocimiento a su aporte y participación en esta producción audiovisual que marcó un hecho histórico para la industria audiovisual tucumana.

Acompañamiento

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el crecimiento de la industria audiovisual tucumana y la importancia de seguir acompañando desde el Estado producciones culturales. Por su parte, el diputado Javier Noguera dijo: “somos muy agradecidos de todo lo que nos está pasando, especialmente hoy. El reconocimiento acá del Parlamento y también del Ente Provincial de Cultura”.

El actor Emanuel Rodríguez consideró que lo que están viviendo “es un triunfo no solamente para nosotros y la serie, sino también para las instituciones”. En ese sentido, destacó especialmente el trabajo de la Escuela de Cine y de la Facultad de Artes de la UNT. “El norte tiene su talento, y son talentos enormes”, dijo.

Finalmente, la actriz juvenil Valentina Burgos expresó su emoción por el reconocimiento. Consideró que este tipo de logros pueden representar “un gran cambio para la juventud”.

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