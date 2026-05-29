Política

La nueva terminal contará con un espacio exclusivo de atención de salud

Este espacio brindará asistencia primaria y de urgencias.

INFRAESTRUCTURA. El establecimiento dispondrá de un consultorio médico con un área exclusiva de enfermería.
INFRAESTRUCTURA. El establecimiento dispondrá de un consultorio médico con un área exclusiva de enfermería.
Hace 2 Hs

El Gobierno continúa impulsando la transformación estructural y de servicios en la principal estación de transporte de Tucumán. Con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz para los miles de pasajeros que transitan diariamente, la nueva Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán incorporará una posta de salud pública completamente equipada. Este espacio brindará asistencia primaria y de urgencias, acercando el sistema sanitario tanto a los vecinos de la ciudad como a los viajeros que se desplazan desde y hacia el interior provincial.

La flamante instalación será diseñada para cubrir un amplio espectro de atención, fortaleciendo la seguridad de quienes circulan por el edificio. Entre sus principales características, el proyecto contempla:

- Infraestructura específica: un consultorio médico con un área exclusiva de enfermería.

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-● Atención de emergencias: capacidad para abordar situaciones críticas de forma inmediata, como paros cardiorrespiratorios, síncopes o lipotimias, garantizando la estabilización del paciente previa a su derivación hospitalaria.

-●Inversión histórica: la iniciativa se enmarca en un ambicioso proyecto de modernización impulsado por la nueva concesión, que proyecta una inversión superior a los 11 millones de dólares orientada a elevar radicalmente la calidad de la infraestructura y los servicios de la terminal.

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