La nueva terminal contará con un espacio exclusivo de atención de salud

El Gobierno continúa impulsando la transformación estructural y de servicios en la principal estación de transporte de Tucumán. Con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz para los miles de pasajeros que transitan diariamente, la nueva Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán incorporará una posta de salud pública completamente equipada. Este espacio brindará asistencia primaria y de urgencias, acercando el sistema sanitario tanto a los vecinos de la ciudad como a los viajeros que se desplazan desde y hacia el interior provincial.