La Terminal de Ómnibus tendrá cámaras de identificación facial y un nuevo destacamento para la Policía

Además de las fuerzas provinciales, está contemplada la tarea conjunta con personal de Gendarmería y de la Policía Federal, teniendo en cuenta que además de colectivos de jurisdicción local y de los espacios de esparcimiento (con shopping y gastronomía) se apunta a potenciar lo relacionado a las líneas de media y larga distancia, además de los servicios de logística. De hecho, según se indicó, el objetivo será “garantizar una cobertura integral tanto en áreas de circulación como en sectores de servicios”.