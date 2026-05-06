La Terminal de Ómnibus tendrá cámaras de identificación facial y un nuevo destacamento para la Policía

Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur anunció un plan de seguridad con cámaras faciales y un destacamento policial en la Terminal de Tucumán para proteger a los usuarios de forma inmediata.
- Tras el traspaso de la concesión a Ingeco SA, se invertirán 11 millones de dólares. El plan suma 16 cámaras de identificación facial a las 150 de alta definición ya previstas.
- La medida busca transformar la terminal en un nodo logístico y turístico seguro. Las obras iniciarán en tres meses, integrando a la policía provincial con fuerzas federales.
La renovación integral de la Terminal de Ómnibus suma un nuevo eje: un plan integral de seguridad destinado a mejorar los recursos tecnológicos y las medidas de prevención y vigilancia en la estación.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, confirmó a LA GACETA que esta semana se dio el puntapié para la puesta en funcionamiento de un destacamento policial que operará en las instalaciones situadas en avenida Brígido Terán al 200. En ese marco, añadió, se están analizando distintas medidas, como la instalación de 16 cámaras de identificación facial (que se sumarán a las 150 cámaras de alta definición previstas en el proyecto elaborado por la nueva concesionaria).
“Además de todas las obras y la refuncionalización, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo estamos trabajando para que todos los que transitan la Terminal se sientan seguros, cuidados y vuelvan a visitar y a disfrutar de esas instalaciones”, señaló el funcionario.
El 28 de abril pasado, se firmó el traspaso entre la anterior concesionaria, Terminal del Tucumán SA (que había elaborado el diseño original, en los 90) y la actual, una unión transitoria de empresas (UTE) liderada por la constructora Ingeco SA.
Esta firma se impuso en una licitación nacional con una oferta superior a los 11 millones de dólares, una inversión que se deberá llevar adelante en un plazo de hasta 40 meses. A cambio, la UTE podrá explotar las distintas prestaciones que brinda la Terminal, incluyendo el alquiler de locales y el denominado “toque de andén”.
Mientras se da inicio a la ejecución del proyecto, el ministro Nazur y representantes de la UTE visitaron esta semana el lugar junto al secretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Vizcarra, y al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Capital, Eduardo Luna y Manuel Orellana para comenzar a delinear un plan integral de seguridad específico para reforzar la custodia en este nodo estratégico, tanto para el turismo como para la logística.
En esa línea, se decidió la puesta en funcionamiento de un destacamento policial que funcionará como un área operativa propia.
“Nosotros coordinamos con los nuevos concesionarios de la terminal que mantendrán la seguridad privada, mientras que la Policía de Tucumán seguirá con su trabajo operativo para brindar paz social”, dijo Vizcarra.
Además de las fuerzas provinciales, está contemplada la tarea conjunta con personal de Gendarmería y de la Policía Federal, teniendo en cuenta que además de colectivos de jurisdicción local y de los espacios de esparcimiento (con shopping y gastronomía) se apunta a potenciar lo relacionado a las líneas de media y larga distancia, además de los servicios de logística. De hecho, según se indicó, el objetivo será “garantizar una cobertura integral tanto en áreas de circulación como en sectores de servicios”.
En una entrevista con LG Play, Nazur destacó los trabajos en marcha, tanto en el aeropuerto Benjamín Matienzo como en la Terminal de Ómnibus, dado que son “los portales de ingreso” a la provincia. Y detalló que la intención es avanzar cuanto antes con las primeras tareas en la estación situada frente al parque 9 de Julio.
“Se va a a empezar en forma inmediata con las obras de cambio de luminarias y cambio de cartelería”, indicó el ministro respecto a lo que se viene. Y agregó que, en simultáneo, “vamos a vamos a ir aprobando toda la documentación técnica del proyecto ejecutivo en los distintos organismos que tienen competencia en su aprobación”.
Se estima que el proyecto diseñado por la UTE (que, además de Ingeco SA, es integrada por Rafael Blanca y Asociados SAS y Construcciones San Bonifacio SRL) comenzará a ser ejecutado en dos o tres meses.
Serán las obras de “mayor envergadura”, previstas en el plan acercado durante la licitación nacional para la concesión de la estación durante los próximos 20 años.
En una primera etapa, las tareas estarán enfocadas en la remodelación integral de los núcleos sanitarios.
Una de las condiciones es que, mientras se lleve adelante la reforma de la Terminal, no se interrumpan los servicios.