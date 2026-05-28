Mundial 2026: quiénes son los ocho futbolistas que debutarán con Argentina en una Copa del Mundo

En el mediocampo sobresalen Valentín Barco y Nicolás Paz. El ex Boca logró consolidarse en Europa tras su paso por Estrasburgo y su llegada al Chelsea, mientras que Paz se transformó en una de las grandes revelaciones del fútbol italiano con el Como. De hecho, es el único de los 26 convocados que todavía no había debutado en Primera cuando se jugó el Mundial de Qatar.