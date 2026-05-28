Mundial 2026: quiénes son los ocho futbolistas que debutarán con Argentina en una Copa del Mundo

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni incluyó a ocho futbolistas debutantes en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, buscando renovar el plantel campeón en Estados Unidos.
- Los nuevos citados, como Paz, Barco y Musso, se consolidaron en Europa, mientras que Nicolás González tendrá su revancha tras perderse la edición de Qatar por lesión.
- Esta renovación generacional busca mantener la competitividad del equipo de Scaloni para defender el título mundial y asegurar el recambio de cara al futuro.
La lista definitiva de la Selección para el Mundial 2026 no solo confirmó la continuidad de buena parte de los campeones del mundo de Qatar 2022. También marcó el desembarco de una nueva generación de futbolistas que tendrán su estreno absoluto en una Copa del Mundo.
En total son ocho los jugadores que vivirán por primera vez la experiencia mundialista. Algunos estuvieron cerca de integrar la delegación que viajó a Qatar y quedaron afuera en el último corte, mientras que otros construyeron su lugar a partir de una explosión futbolística reciente.
Entre los arqueros aparece Juan Musso. El ex Racing logró ganarse un lugar luego de consolidarse en el Atlético de Madrid y, tras haber quedado a las puertas de Qatar 2022, finalmente cumplirá el sueño mundialista.
La defensa aporta dos debutantes. Leonardo Balerdi y Facundo Medina llegan desde el Olympique de Marsella luego de temporadas de gran regularidad en Francia. Ambos formaron parte del proceso de Scaloni durante los últimos años y ahora tendrán su primera oportunidad en una Copa del Mundo.
En el mediocampo sobresalen Valentín Barco y Nicolás Paz. El ex Boca logró consolidarse en Europa tras su paso por Estrasburgo y su llegada al Chelsea, mientras que Paz se transformó en una de las grandes revelaciones del fútbol italiano con el Como. De hecho, es el único de los 26 convocados que todavía no había debutado en Primera cuando se jugó el Mundial de Qatar.
La delantera presenta cuatro historias diferentes. Nicolás González finalmente tendrá su revancha después de perderse Qatar 2022 por lesión cuando ya integraba la lista definitiva. Giuliano Simeone se ganó su lugar gracias a su crecimiento en Atlético de Madrid y a sus buenas actuaciones con la Selección.
El grupo de debutantes lo completa José Manuel López. El delantero de Palmeiras atraviesa el mejor momento de su carrera y terminó imponiéndose en la consideración del cuerpo técnico sobre otros atacantes que quedaron fuera de la nómina.
Los ocho representan el recambio que busca consolidar Scaloni para sostener la competitividad de una Selección que intentará defender el título conseguido en Qatar y seguir construyendo su futuro sin perder la identidad que la llevó a la cima del fútbol mundial.