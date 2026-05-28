Messi jugará su sexto Mundial: cómo llega el capitán de Argentina a la Copa del Mundo 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará su sexto Mundial con Argentina en la Copa del Mundo 2026 de EE.UU., México y Canadá para defender el título de Qatar 2022.
- Pese a una reciente molestia muscular con Inter Miami que fue descartada como grave, el capitán llega recuperado y con estadísticas sobresalientes en la liga estadounidense.
- Messi será el primer futbolista en disputar seis mundiales. Se unirá al plantel en Kansas City para debutar ante Argelia, liderando la ilusión de un nuevo título argentino.
La confirmación de Lionel Messi en la lista definitiva de la Selección para el Mundial 2026 despejó cualquier duda que pudiera existir sobre su presencia en la Copa del Mundo. El capitán albiceleste volverá a liderar al equipo de Lionel Scaloni y protagonizará un hecho histórico para el fútbol mundial.
Con su participación en Estados Unidos, México y Canadá, Messi disputará su sexto Mundial, una marca inédita que lo convertirá en el primer futbolista en alcanzar esa cifra. El rosarino llegará a la cita mundialista luego de haber jugado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
A los 38 años, el capitán argentino afrontará una nueva defensa del título conseguido en Doha y todo indica que será la última Copa del Mundo de una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.
Durante las últimas semanas existió cierta preocupación por su estado físico luego de que abandonara un partido de Inter Miami con una molestia muscular. Sin embargo, los estudios médicos llevaron tranquilidad.
El delantero sufrió una inflamación en los isquiotibiales de la pierna izquierda, aunque los exámenes descartaron una ruptura fibrilar o cualquier lesión de gravedad. La situación fue considerada una falsa alarma tanto por el entorno del jugador como por el cuerpo técnico de la Selección.
De hecho, Messi decidió esperar hasta último momento para evaluar las respuestas de su cuerpo antes de confirmar su presencia en el torneo. Actualmente realiza trabajos de recuperación, kinesiología y descanso junto a su familia antes de sumarse a la concentración argentina.
Además de llegar recuperado físicamente, el rosarino arribará al Mundial con números sobresalientes en la MLS. Durante 2025 fue campeón de la Leagues Cup, máximo goleador, máximo asistidor y elegido como el jugador más valioso del campeonato estadounidense.
En la actual temporada mantiene un rendimiento igualmente impactante: acumula 12 goles y siete asistencias en apenas 15 partidos con Inter Miami.
Se espera que Messi se incorpore a la concentración argentina en Kansas City entre el domingo y el lunes para iniciar oficialmente la preparación de cara al debut frente a Argelia.
La presencia del capitán era la noticia más esperada por los hinchas. Ahora, con su lugar confirmado, Argentina ya puede empezar a soñar con una nueva aventura mundialista liderada por el futbolista más importante de su historia.