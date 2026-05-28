Con Scaloni como protagonista y al ritmo de Trueno: así se presentó la lista de Argentina para el Mundial 2026

La Selección ya tiene definidos a los 26 futbolistas que buscarán defender el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Pero esta vez, el anuncio de la lista definitiva de Lionel Scaloni tuvo un protagonista inesperado: Mario De Stéfano, el histórico utilero de la Albiceleste, más conocido por todos como “Marito”. "Con toda la fuerza de los argentinos", se escucha decir a Scaloni al final del video.