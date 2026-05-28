Con Scaloni como protagonista y al ritmo de Trueno: así se presentó la lista de Argentina para el Mundial 2026
La AFA anunció a los 26 convocados para la Copa del Mundo con un emotivo video filmado en el predio de Ezeiza. Lionel Scaloni le entrega una carta al histórico utilero Mario De Stéfano mientras suena “Tierra Zanta”.
Resumen para apurados
- La AFA presentó en Ezeiza la lista de 26 convocados de la Selección de Scaloni para el Mundial 2026, con el fin de iniciar la defensa de su título mundialista.
- El anuncio se hizo con un video viral musicalizado por Trueno, donde el DT entrega la lista al histórico utilero Marito De Stéfano, reflejando la unión y el trabajo de fondo.
- Con la nómina confirmada, el seleccionado argentino inicia su preparación final enfocada en revalidar la corona en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección ya tiene definidos a los 26 futbolistas que buscarán defender el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Pero esta vez, el anuncio de la lista definitiva de Lionel Scaloni tuvo un protagonista inesperado: Mario De Stéfano, el histórico utilero de la Albiceleste, más conocido por todos como “Marito”. "Con toda la fuerza de los argentinos", se escucha decir a Scaloni al final del video.
A través de sus redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino presentó la nómina para el Mundial 2026 mediante un video cargado de simbolismo y emoción, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.
La secuencia comienza en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde aparece Lionel Scaloni sentado con una carta en sus manos. El entrenador campeón del mundo llama "Marito" a la oficina del cuerpo técnico y le entrega el sobre, iniciando un recorrido en el que el sobre pasa por diferentes personas en diversos puntos del país. También se ven algunas imágenes de la Selección en los diferentes mundiales.
Mientras avanzan las imágenes, los distintos sectores del predio se convierten en escenarios para presentar a los futbolistas elegidos por el cuerpo técnico. Todo ocurre acompañado por “Tierra Zanta”, la canción de Trueno que funciona como banda sonora de una producción que mezcla identidad argentina, pertenencia y sentido de grupo.
#SelecciÃ³nMayor Con toda la fuerza de los argentinos ðªð»ð¦ð· pic.twitter.com/84Lh03BgxH— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) May 28, 2026
La elección de Marito como protagonista tampoco fue casual. De Stéfano es una de las figuras más queridas dentro de la estructura de la Selección y forma parte del día a día de los jugadores desde hace años. Su presencia representa el costado humano de un equipo que siempre destacó la importancia de quienes trabajan detrás de escena.
Con la nómina ya confirmada y la cuenta regresiva en marcha, Argentina comienza a enfocarse de lleno en el gran objetivo: defender la corona y volver a hacer historia en una Copa del Mundo.